La coalition israélienne planifiée apporte un soulagement aux Palestiniens mais pas de réjouissance

Ces provocations, et l’adoption d’un projet de loi sur l’État-nation en 2018 qui disait que le droit à l’autodétermination était « unique au peuple juif », ont contribué à la colère évidente lors des violentes confrontations dans plusieurs villes le mois dernier entre Arabes et Juifs.

Soulagement parce que M. Netanyahu, tout en courtisant parfois les Arabes israéliens ces derniers temps, a souvent utilisé leur présence pour générer la peur au sein de sa base, notoirement averti en 2015 qu’ils votaient « en masse ». Il a attisé la division dans la mesure du possible et a déclaré qu’Israël est « l’État-nation, pas de tous ses citoyens, mais seulement du peuple juif ».

L’accord sur une coalition qui renverserait le Premier ministre Benjamin Netanyahu et inclurait un parti arabe au gouvernement a suscité l’indignation et le soulagement dans une mesure à peu près égale parmi les citoyens palestiniens d’Israël.

Le fait qu’un petit parti arabe connu sous son acronyme hébreu Raam ait accepté de rejoindre le gouvernement si peu de temps après les affrontements reflète une prise de conscience croissante que la marginalisation des partis arabes n’apporte que la paralysie. Cela suggérait également le désir de certains citoyens palestiniens, qui représentent 20 pour cent de la population israélienne, d’exercer plus d’influence politique.

Raam, avec quatre sièges au Parlement actuel, serait le premier parti arabe indépendant dans un gouvernement israélien, bien qu’il n’y ait aucun membre de cabinet.

« Je ne pense pas que la solution à deux États ou la réconciliation avec les Palestiniens sera réalisée dans un an ou deux », a déclaré Jafar Farah, directeur du Mossawa Center, un groupe de défense des citoyens arabes d’Israël. « Mais je pense que c’est une opportunité pour la communauté palestinienne en Israël de changer la donne. »

D’autres étaient plus sceptiques. « J’ai débattu de Bennett, et il dit assez ouvertement : ‘Tu n’es pas mon égal’ », a déclaré Diana Buttu, une éminente avocate palestinienne basée à Haïfa. « Est-ce que je voulais que Netanyahu parte ? Oui. Au point de vouloir Bennett comme premier ministre ? Non. »

Faisant allusion à Mansour Abbas, le chef du petit parti arabe qui a signé un accord pour rejoindre le gouvernement, elle a ajouté : « Il a fait cela pour faire sa marque, mais il n’obtiendra rien. Il soutient effectivement un gouvernement dirigé par un ultranationaliste qui veut étendre les colonies. »