La coalition israélienne accepte de se dissoudre et d’organiser de nouvelles élections

JERUSALEM – Le bureau du Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé lundi que sa coalition affaiblie serait dissoute et que le pays se dirigerait vers de nouvelles élections.

Bennett a du mal à maintenir sa coalition indisciplinée de huit partis depuis son entrée en fonction il y a un an, et les défections ont laissé l’alliance en ruine sans majorité au parlement pendant plus de deux mois.