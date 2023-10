La coalition économique de l’Arizona conclut un accord avec l’Ukraine pour soutenir l’effort de guerre contre la Russie

Une coalition économique basée en Arizona se mobilise pour présenter au pays des propositions émanant d’entrepreneurs militaires et industriels de l’État, dans le but de soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et dans ses efforts de reconstruction.

Alors que la controverse fait rage au Congrès autour du financement de l’Ukraine, les propositions de l’Arizona incluent l’utilisation de l’impression domestique 3D pour reconstruire rapidement les maisons détruites pendant la guerre, le développement d’un nouveau réseau énergétique, l’introduction d’une technologie qui détecte et détruit les mines terrestres avec des drones et des véhicules autonomes, et bien plus encore.

Le mois dernier, à Washington, DC, entourée des dirigeants de chacun de leurs organes directeurs respectifs, l’Arizona Defence and Industry Coalition a signé un accord avec l’Ukraine pour établir ces relations commerciales entre les entreprises de l’Arizona et le pays. Les dirigeants de l’AZDIC et cinq entreprises de l’Arizona se sont depuis rendus en Ukraine pour une conférence sur la défense et l’industrie à Kiev.

« Nous voulions créer une opportunité pour avoir des lignes de communication plus directes entre l’Arizona et l’Ukraine », a déclaré la présidente de l’AZDIC, Lynndy Smith. « Nous avions promis de revenir en Arizona et de travailler avec notre réseau de plus de 1 200 sous-traitants de la défense pour trouver des solutions concrètes répondant à ces besoins très spécifiques. »

AZDIC servira de liaison entre l’Ukraine et les entrepreneurs de l’État pour rationaliser l’acquisition par l’Ukraine de ressources essentielles en Arizona, ainsi que pour amener de nouveaux projets dans le pays, tels que des munitions, des drones et l’intelligence artificielle. AZDIC travaillera avec l’Ukraine pour identifier les besoins et les problèmes du pays que les entrepreneurs connectés de l’Arizona peuvent résoudre.

Le partenariat est né après Les membres de l’AZDIC et les dirigeants de l’État ont eu l’occasion de se rendre en Ukraine en juin. Pour les propositions issues de ce partenariat, 70 % d’entre elles sont axées sur la reconstruction, tandis que les 30 % restants sont axés sur la défense, a déclaré Rick Stilgenbauer, conseiller principal en politiques publiques pour Squire Patton Boggs.

Lors de la signature, AZDIC a présenté à l’Ukraine un document de 170 pages détaillant les propositions des différentes sociétés. Certaines de ces propositions comprenaient la création d’une industrie commune de munitions entre l’Arizona et l’Ukraine, des efforts de reconstruction agricole et le développement de micro-campus à travers l’Ukraine pour aider le pays à créer une nouvelle constitution après la guerre.

L’Arizona est le premier État à avoir ce type de contrat et de relation avec le pays, et tandis que l’Utah a signé un contrat similaire avec l’Ukraine juste après l’AZDIC, l’Arizona était déjà venu à la table avec 55 propositions pour le pays alors que le voyage de l’Utah commençait à peine. a commencé, a déclaré Stilgenbauer. Seize de ces propositions provenaient de l’Université de l’Arizona.

Les propositions de projets de l’UA comprennent des efforts visant à remédier aux pénuries de professionnels de la santé et de personnel de santé publique en Ukraine ; améliorer le réseau national de soins de santé pour aider les Ukrainiens souffrant de maladies longues liées au COVID-19 ; restaurer les terres environnementales affectées par la guerre ; et créer un approvisionnement durable en eau de haute qualité en Ukraine et au-delà, a déclaré Stilgenbauer.

« Il existe de nombreuses opportunités qui viennent de l’Arizona et qui sont très désireuses de travailler en Ukraine », a déclaré Smith. « Nous avons des solutions qui pourraient être mises en œuvre demain en Ukraine, et d’autres encore pourraient prendre un certain temps. »

Les détails spécifiques sur la manière dont ces entreprises de l’Arizona seront indemnisées pour ces projets doivent encore être précisés. Cependant, les projets seront probablement financés de différentes manières.

Étant donné que la méthode de compensation dépendra du projet, la majorité du financement proviendra probablement de partenariats public-privé, de partenariats entièrement privés, d’opportunités de financement d’investissements directs par l’intermédiaire du gouvernement des États-Unis et d’organisations telles que l’Export-Import Bank of the United States. , la Banque mondiale, les Nations Unies et le Département d’État américain.

Des responsables de haut niveau des deux organes directeurs ont assisté à la signature du protocole d’accord, notamment le ministre ukrainien des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin, qui a signé l’accord avec Smith ; le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ; et le sénateur Mark Kelly, D-Arizona, qui vient de rentrer d’un voyage en Ukraine. Lors du récent voyage de l’AZDIC en Ukraine fin septembre, la conférence a été organisée par Zelensky lui-même et a réuni 252 participants venus de plus de 30 pays, a indiqué le responsable de l’AZDIC. communiqué de presse dit.

« L’Arizona a déjà joué un rôle essentiel en soutenant la défense de l’Ukraine contre l’invasion illégale de la Russie, et cet accord renforcera encore notre partenariat tout en renforçant la communauté de défense de l’Arizona », a déclaré Kelly dans un communiqué écrit.

