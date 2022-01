La coalition dirigée par l’Arabie saoudite dit qu’elle enquête sur une grève meurtrière dans une prison

Le conflit au Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran ont pris la capitale, Sanaa, et une grande partie du nord du Yémen, forçant le gouvernement à fuir vers le sud, puis à s’exiler en Arabie saoudite. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, soutenue à l’époque par les États-Unis, est entrée en guerre des mois plus tard pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.