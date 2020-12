MLS a nommé Black Players for Change (BPC) comme Humanitaire MLS WORKS de l’année 2020.

Le BPC a été formé le 19 juin 2020 (19 juin) et a déclaré que sa mission était de « s’attaquer aux inégalités raciales dans notre ligue, de soutenir tous ceux qui luttent contre le racisme dans le monde du football et d’avoir un impact positif sur les communautés noires aux États-Unis et au Canada. «

C’est la première fois qu’une organisation reçoit ce titre, des personnes ayant déjà été nommées dans ce rôle depuis sa création en 2000.

Il est composé de plus de 170 joueurs, entraîneurs et employés de la MLS et est décrit par la ligue comme ayant eu «un impact significatif dans la communauté du soccer et au-delà».

Les membres du conseil d’administration du BPC sont le défenseur de l’Union de Philadelphie Ray Gaddis, l’attaquant du Chicago Fire CJ Sapong, l’ancien attaquant de DC United Quincy Amarikwa, le défenseur du FC Cincinnati Kendall Waston, l’attaquant des Portland Timbers Jeremy Ebobisse, le gardien du New York City FC Sean Johnson, le gardien de DC United Bill Hamid, Le défenseur du Nashville SC Jalil Anibaba, l’attaquant des Colorado Rapids Kei Kamara, le défenseur du Minnesota United Ike Opara et le gardien de DC United Earl Edwards Jr.

Composé de plus de 170 joueurs, entraîneurs et staff, @BPCMLS travaille à combler le fossé de l'égalité raciale.

Avant le coup d’envoi du match d’ouverture du tournoi MLS is Back, le BPC a organisé une manifestation pacifique pour l’égalité raciale et les droits de l’homme au cours de laquelle des joueurs noirs portaient des t-shirts affichant des phrases telles que «Silence is Violence», «Black and Proud» et « Noir tout le temps. »

Le haut #MLSisBlack Solidarity a été fabriqué en collaboration entre le BPC, la MLS et Adidas et vendu en ligne, les bénéfices allant au fonds de défense juridique et d’éducation de la National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP), 100 Black Men of America et Player’s Coalition en partenariat avec BPC.

Le groupe s’est également associé à la ligue et au syndicat des joueurs de la MLS pour lancer une initiative à l’échelle de la ligue afin de favoriser l’inscription des électeurs parmi les joueurs, le personnel du club et de la ligue et les supporters.

Ebobisse a déclaré en juin que l’espoir était que l’organisation favorisera le changement maintenant et à l’avenir.

« L’un des objectifs centraux est d’élever nos voix en tant que groupe de joueurs et de créer une voie durable, une organisation durable qui peut créer le changement et qui survivra à toutes nos carrières et sera transmise à la génération suivante afin qu’elle puisse poursuivre ces efforts. , » il a dit.

En reconnaissance des efforts humanitaires de Black Players for Change, MLS WORKS fera un don de 5 000 $ à l’organisation.