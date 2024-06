La coalition de Scholz subit un coup dur lors des élections européennes – sondages à la sortie des urnes — RT World News

Le bloc tripartite au pouvoir affiche de pires résultats que son opposition conservatrice et l’AfD de droite.

La coalition au pouvoir en Allemagne a été distancée par son opposition lors du vote de dimanche pour le Parlement européen, derrière les conservateurs et le parti de droite Alternative pour l’Allemagne, selon les projections.

Le soutien du chancelier Olaf Scholz aux sociaux-démocrates (SPD) de centre-gauche s’est élevé à environ 14%, en baisse par rapport à leur résultat de 2019 de 15,8% et leur pire résultat depuis des décennies, selon les premières prévisions de la télévision ZDF et ARD, basées sur des sondages à la sortie des urnes et des sondages partiels. compte.



Les principales oppositions de centre-droit, l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et l’Union chrétienne-sociale (CSU), devraient prendre la première place avec environ 30 %.

L’Alternative de droite pour l’Allemagne (AfD) arrive en deuxième position avec environ 16 %.

Allemagne (élection du Parlement européen), Infratest dimap 23h04 projection : CDU-PPE : 23,8%AfD-NI : 15,9%SPD-S&D : 13,9%GRÜNE-G/EFA : 11,9%CSU-PPE : 6,4%BSW→NI : 6%FDP-RE : 5,1%LINKE-LEFT : 2,7%FW-RE : 2,7%Volt-G/EFA : 2,5%…Page spéciale élections : https://t.co/1An2baUbxh… pic.twitter.com/p0RgM24cN8 – L’Europe élit (@EuropeElects) 9 juin 2024

Les autres membres de Scholz’s « Coalition des feux de circulation » les Verts écologistes et les Démocrates libres (FDP) obtiendraient respectivement environ 12 % et 5 %, ce qui marque une baisse significative de leur soutien par rapport aux dernières années.

Sous l’actuel gouvernement de coalition, Berlin est confrontée à une hausse des factures d’énergie et à un risque de récession, suite à l’escalade du conflit russo-ukrainien et aux conséquences des sanctions imposées à Moscou. Entre-temps, le lobby vert a fermé les trois dernières centrales nucléaires allemandes en avril de l’année dernière. Le FMI prévoit que le PIB allemand sera pratiquement au point mort cette année, avec une croissance estimée à 0,2 % en 2024.

L’Allemagne, le plus grand des 27 États membres de l’UE, détient actuellement 96 sièges au Parlement européen. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est membre de la CDU.