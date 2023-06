La coalition de l’opposition obtient la majorité au parlement de la Guinée-Bissau lors d’élections historiques

Une coalition de groupes d’opposition a remporté la majorité des sièges au parlement de Guinée-Bissau, battant le parti au pouvoir lors des premières élections législatives du pays depuis que le président a dissous l’Assemblée populaire nationale il y a plus d’un an, selon les résultats annoncés jeudi.

Les résultats du vote du week-end ont été annoncés par la commission électorale nationale, qui a déclaré que la coalition à cinq partis Terra Ranka avait remporté 54 des 102 sièges du parlement. Le parti au pouvoir, MADEM G-15, s’est classé deuxième avec 29 sièges.

Lors de la législature précédente, le principal parti d’opposition, le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), détenait la majorité. Il fait désormais partie de la coalition avec le principal parti d’opposition, le PAIGC.

La Guinée-Bissau est une petite nation qui a obtenu son indépendance du Portugal il y a près de cinq décennies. Le pays a enduré des troubles politiques continus, y compris de multiples coups d’État, depuis lors.

Le président Umaro Sissoco Embalo, ancien général de l’armée, a pris ses fonctions en février 2020 après avoir été déclaré vainqueur d’un second tour. Il a survécu à une tentative de coup d’État deux ans plus tard lorsque des assaillants armés de mitrailleuses et d’AK-47 ont attaqué le palais du gouvernement.

Embalo a consolidé son emprise sur le pouvoir depuis son investiture controversée. Il a réprimé les libertés civiques, tandis que les organes gouvernementaux ont perdu une indépendance significative, selon les analystes. Il dissout le parlement en mai 2022 et reporte les élections législatives initialement prévues au mois de décembre suivant.

Alors que l’on craignait des troubles si MADEM G-15 n’obtenait pas la majorité lors des élections de dimanche, la capitale semblait calme alors que les gens célébraient dans les rues jeudi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse après l’annonce des résultats, le président du parti au pouvoir, Braima Camara, a déclaré avoir appelé l’opposition pour lui présenter ses félicitations. « Le peuple m’a élu pour être dans l’opposition et nous allons être dans l’opposition pour faire notre travail », a déclaré Camara.

Le chef de Terra Ranka, Domingos Simoes Pereira, a déclaré que cette victoire signifiait que les partis de la coalition avaient désormais une énorme responsabilité sur leurs épaules.

Les résultats pourraient être bons pour la démocratie et apporter une certaine stabilité, selon les analystes.

« Cela renforce considérablement la main de la coalition d’opposition et affaiblit le parti au pouvoir », a déclaré Lucia Bird Ruiz Benitez de Lugo, directrice de l’Observatoire de l’Afrique de l’Ouest à l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.

La grande question est maintenant de savoir qui sera nommé Premier ministre et quel sera son impact sur le gouvernement à l’avenir, a-t-elle déclaré.