La coalition au pouvoir slovaque en crise à cause du vaccin Spoutnik V COVID-19

La coalition au pouvoir de la Slovaquie est dans la tourmente suite à la décision de déployer le vaccin Spoutnik V COVID-19 de fabrication russe dans le pays.

La Slovaquie est devenue le deuxième État membre de l’Union européenne après la Hongrie à recevoir des doses du vaccin Spoutnik V à la suite d’un accord secret orchestré par le Premier ministre Igor Matovic.

Le vaccin de fabrication russe n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) qui a commencé jeudi son examen continu de Spoutnik V.

Deux des quatre partis qui composent la coalition au pouvoir de centre-droit ont publiquement exprimé leur désaccord avec la décision.

Le parti de la liberté et de la solidarité (SAS) a déclaré à Euronews qu’il « accueillerait favorablement l’achat si Spoutnik V était enregistré auprès de l’EMA ou du moins évalué par l’Institut national de contrôle des drogues (ŠÚKL) ».

« Comme l’a dit notre ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok », a ajouté le porte-parole de SAS, « il était clair que Spoutnik V n’était pas seulement un vaccin, mais un outil de guerre hybride ».

Le chef du parti, Richard Sulik, s’est souvent heurté à Matovic pour savoir comment lutter contre la pandémie. Le pays d’Europe de l’Est a le taux de mortalité COVID-19 le plus élevé au monde par rapport à la population avec plus de 18,6 décès par million d’habitants, selon Our World In Data.

« Nous devons parler de la responsabilité de l’état actuel de la pandémie en Slovaquie », a déclaré le porte-parole du SAS. « Cela ne peut plus durer ainsi. Nous devons changer la culture du pouvoir. »

Le parti a appelé à un vaste remaniement du cabinet.

Le parti Pour le peuple a également critiqué le gouvernement sur la décision Spoutnik V et n’a pas exclu de quitter la coalition.

Le chef de ce parti, la vice-première ministre Veronika Remisova, a écrit plus tôt cette semaine sur Facebook que le Pour le peuple est «contre la vaccination en Slovaquie avec des vaccins non enregistrés, de n’importe quel pays».

« C’est absurde comment Igor Matovic a accueilli le vaccin (Spoutnik V) en Slovaquie, il ne l’a fait avec aucun autre vaccin », a-t-elle poursuivi, arguant que le déploiement du vaccin bien qu’il n’ait pas été approuvé par les régulateurs « peut nuire et ignorer le système de vaccination en République slovaque. «

«La situation au sein de la coalition est grave», at-elle souligné mercredi à la suite de discussions entre les différents partenaires de la coalition.

Matovic a reconnu avoir acquis le vaccin russe contre la volonté de ses partenaires, mais les a exhortés à ne pas utiliser le conflit pour détruire leur coalition.

« En tant que Premier ministre, je pense qu’il est de mon devoir de faire le maximum pour sauver la vie et la santé des Slovaques », a-t-il déclaré dans un message vidéo.

Le président du Parlement, Boris Kollar, chef du quatrième parti de coalition, We Are Family, a appelé ses partenaires à mettre de côté leurs différends et à négocier un moyen d’aller de l’avant.