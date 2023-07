La coalition au pouvoir en Israël poursuit son plan de refonte des tribunaux avant les manifestations attendues

TEL AVIV, Israël (AP) – La coalition gouvernementale israélienne a poursuivi lundi son plan controversé de refonte du système judiciaire du pays, malgré l’opposition croissante au sein de l’armée du pays et une vague de manifestations de masse attendue cette semaine.

Une commission parlementaire préparait un projet de loi qui limiterait le contrôle judiciaire de certaines décisions gouvernementales, une législation qui a suscité de plus en plus de critiques de la part des réservistes militaires dans les unités d’élite, y compris l’armée de l’air et la cyberguerre.

Beaucoup ont averti qu’ils ne se présenteraient pas au travail si la révision se poursuivait. Les réservistes, qui constituent l’épine dorsale de l’armée majoritairement obligatoire du pays, ont joué un rôle clé en incitant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à suspendre le plan de refonte plus tôt cette année.

En réponse à la législation, qui devrait être soumise à un vote parlementaire final au début de la semaine prochaine, un grand mouvement de protestation devrait organiser une «journée de perturbation» mardi. Ces jours de protestation de masse dans le passé ont étouffé la circulation, étouffé le terminal du principal aéroport international d’Israël et dégénéré en affrontements entre la police et les manifestants.

La refonte judiciaire, avancée par le gouvernement nationaliste et religieux de Netanyahu, a profondément divisé Israël, le plongeant dans l’une de ses pires crises intérieures et suscitant même l’inquiétude de son allié le plus important, les États-Unis.

Netanyahu a suspendu la refonte en mars, face à une vague de manifestations de masse, de grèves du travail qui ont interrompu les vols sortants et de nombreux autres secteurs et aux promesses des réservistes militaires de ne pas se présenter au travail si la législation progressait. Des pressions similaires réapparaissent alors que le gouvernement recommence à légiférer sur la refonte.

Le gouvernement affirme que le plan vise à freiner ce qu’il considère comme un système judiciaire trop interventionniste et à redonner le pouvoir aux élus. Les critiques disent que le plan bouleverserait le délicat système de freins et contrepoids d’Israël et pousserait le pays vers l’autocratie. Ils disent également que Netanyahu a un conflit d’intérêts en essayant de secouer le système judiciaire alors qu’il est jugé pour des accusations de corruption.

S’exprimant lors d’une réunion de son cabinet lundi, un jour après avoir été sorti de l’hôpital pour un étourdissement, Netanyahu a défendu la refonte et le projet de loi qui va de l’avant, ce qui empêcherait les tribunaux israéliens d’examiner la « raisonnabilité » des décisions prises par les élus. .

Il a également critiqué la récente vague d’opposition au sein de l’armée.

« Dans une démocratie, l’armée est subordonnée au gouvernement élu et non l’inverse », a-t-il déclaré. « L’insubordination est contraire à la démocratie et contraire à la loi. »

Une vague croissante de critiques au sein de l’armée au début de cette année a incité le ministre de la Défense du pays, Yoav Gallant, à s’opposer à la refonte. Ses dissensions ont conduit Netanyahu à le renvoyer, ce qui a déclenché les manifestations de masse qui ont forcé le dirigeant israélien à geler les changements juridiques et à réintégrer Gallant.

Le gouvernement va de l’avant avec le plan après l’échec des pourparlers pour trouver un compromis avec les partis politiques de l’opposition. L’avancée de la législation intervient également malgré les avertissements de toute la société israélienne selon lesquels la refonte nuirait à l’économie du pays, à ses capacités militaires et déchirerait son tissu social délicat. La monnaie d’Israël, le shekel, a chuté de valeur cette année après le dévoilement du plan.

La « norme de raisonnabilité » permet au tribunal d’examiner les principales décisions du gouvernement afin de se protéger contre les nominations inappropriées et la corruption potentielle. Il a été utilisé par la Cour suprême plus tôt cette année pour annuler la nomination d’un allié de Netanyahu au poste de ministre de l’Intérieur en raison d’une condamnation antérieure pour corruption et d’un accord de plaidoyer de 2021 pour évasion fiscale.

Le gouvernement affirme que la norme est arbitraire et utilisée à outrance par les tribunaux pour annuler des décisions prises par des élus.

Les critiques disent que la suppression de la norme permettrait au gouvernement de nommer des copains non qualifiés à des postes importants sans surveillance. Ils disent également que cela pourrait ouvrir la voie à Netanyahu pour licencier l’actuel procureur général – considéré par les partisans comme un rempart contre le plan de refonte – ou nommer des juristes qui pourraient se sortir facilement des accusations de corruption auxquelles il fait face dans un procès en cours .

Tia Goldenberg, Associated Press