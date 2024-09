Une nouvelle élection régionale, cette fois-ci dans le Brandebourg, n’a pas réussi à sortir le pays de l’impasse politique

Après les élections en Thuringe et en Saxe, l’Allemagne vient de connaître une nouvelle élection régionale importante, cette fois-ci dans la atterrir Comme dans les deux cas précédents, les élections dans le Brandebourg sont bien plus qu’un événement local. Leurs résultats reflètent et affectent la politique allemande dans son ensemble. Mais le Brandebourg est aussi particulier, car il s’agit de la dernière des trois élections. Nous pouvons maintenant évaluer leurs résultats dans leur ensemble.

Il faut d’abord noter que le Brandebourg a, dans une certaine mesure, résisté à la tendance, à la détérioration inexorable du SPD. Autrefois l’un des partis de l’establishment du pays, la chancellerie d’Olaf Scholz, un parti incompétent, opportuniste et très impopulaire, a accéléré son déclin, le faisant passer d’un déclin progressif à un déclin rapide et probablement définitif. Après les élections régionales en Saxe et en Thuringe, il y avait une réelle possibilité d’une troisième défaite dans le Brandebourg, une défaite qui a été annoncée en 2008. atterrir le SPD est au pouvoir depuis la réunification en 1990.

Dans ce cascomme on le dit à Berlin, Scholz aurait pu être écarté aujourd’hui. Il est clairement un handicap pour les élections fédérales de l’année prochaine et le SPD a un remplaçant prêt : malheureusement, le fanatique russophobe, belliciste et fervent partisan de l’OTAN Boris Pistorius, aujourd’hui ministre de la Défense, jouit d’une popularité de premier ordre et pourrait bien encore écarter le malheureux Scholz.

Le SPD a réussi à gagner dans le Brandebourg. gagner c’est le mot : il devance le nouveau parti de droite/extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) de moins de deux pour cent – 30,9% contre 29,2%Si cela s’était produit il y a à peine deux ans, toute l’Allemagne aurait reconnu ce qu’il était réellement : un nouveau revers humiliant pour les sociaux-démocrates.















Mais les bases ont changé et Scholz, le chancelier du mécontentement, de la stagnation et du malaise, a été épargné pour l’instant. Néanmoins, l’une des raisons pour lesquelles la direction régionale du SPD du Brandebourg a réussi à arracher une sorte de victoire après avoir été battue, c’est qu’elle a tenu à se distancer de Scholz. notamment en lui demandant de bien vouloir ne pas se présenterLes sondages indiquent, sans surprise, que les trois quarts des électeurs du SPD du Brandebourg ne souhaitent pas réellement soutenir le parti mais estiment qu’ils doivent le faire pour vaincre l’AfD.

L’AfD a peut-être failli de peu à détrôner le SPD au sommet, mais, sur le thème clé de l’immigration, son résultat n’en est pas moins une continuation évidente de sa montée en puissance, notamment mais pas seulement en Allemagne de l’Est. Il faut maintenant tirer une conclusion d’une importance fondamentale pour l’avenir de la politique allemande : les tentatives massives visant à éliminer l’AfD – notamment par une utilisation manipulatrice et contraire à l’éthique des médias grand public, des manifestations sponsorisées par le gouvernement et d’autres stratagèmes immondes et stupides – ont échoué. L’AfD fait désormais partie du système. Et si les partis de l’establishment ont envie de blâmer quelqu’un, ce serait eux-mêmes.

L’Allemagne n’est bien sûr pas dirigée uniquement par le SPD, mais par ce qu’on appelle « feu de circulation » Une coalition qui comprend aussi les Verts et le FDP, un parti libéral. Ces deux partis ont été balayés dans le Brandebourg. Comme en Thuringe et en Saxe, les élections dans le Brandebourg confirment que la coalition berlinoise dans son ensemble est un cadavre ambulant.

Alors que le FDP a toujours été un parti minoritaire pour les professionnels et les personnes aisées dont l’identité politique s’épuise largement dans la haine des impôts, les Verts étaient autrefois un sérieux prétendant à s’établir comme un nouveau pilier centriste, avec une complaisance de classe moyenne et une vision européenne. « valeur » médiocrité. Après avoir contribué de manière décisive à ruiner l’économie allemande et à enfoncer l’Allemagne dans la guerre par procuration de Washington contre la Russie (les deuxréalisations’ se renforcent bien sûr mutuellement), cette chance est partie. arrogance avec lesquels les dirigeants verts continuent de blâmer le SPD (pour avoir volé ses électeurs) et les électeurs car, en réalité, leur audace à voter pour quelqu’un d’autre ne fera qu’accélérer l’autodémolition du parti.















Outre l’AfD, l’autre grand gagnant des élections est l’Alliance Sarah Wagenknecht (BSW), un autre nouveau parti en plein essor. Il combine des positions de gauche sur les questions sociales et économiques avec des positions conservatrices sur la culture et le mode de vie ainsi que sur l’immigration : pensez à des impôts plus élevés pour les riches, à de meilleures écoles et transports publics, et à seulement deux sexes. Ce genre de choses « séduisantes et sensées ».

Avec 13,5% des voix dans le Brandebourg, le BSW poursuit sa série de succès récents et devance les conservateurs de la CDU (12,1%). Pour la CDU, il s’agit d’un résultat misérable, mais attendu. Comme le SPD, la CDU est en déclin. Mais ce déclin n’est pas aussi catastrophique : au niveau fédéral, les conservateurs ont de bonnes chances de diriger le prochain gouvernement de coalition en 2025.

Malgré la deuxième place de l’AfD, les principaux partis insistent toujours pour l’exclure du gouvernement, une procédure au mieux douteuse démocratiquement justifiée par, au mieux, l’UE. « valeur » Pour le Brandebourg, cela signifie que le résultat des résultats électoraux forts du BSW et faibles de la CDU est que le SPD devra ouvrir des discussions exploratoires avec les deux s’il veut former un gouvernement, ce que son chef Dietmar Woidke a déjà prévu. annoncé il le fera.

Pour être précis, aucun gouvernement ne sera possible sans le BSW, tandis que, arithmétiquement du moins, la CDU pourrait être laissée de côté. Pourtant, sous Wagenknecht et sa co-dirigeante Amira Mohamed Ali, tous deux des politiciens expérimentés et intelligents, il est très peu probable que le BSW soit simplement ‘tolérer’ un gouvernement minoritaire du SPD et de la CDU ou accepter de former une coalition qui ne souscrit pas aux principales revendications du BSW. Il s’agit notamment d’une Non à la décision irresponsable et peu débattue du gouvernement actuel d’autoriser les États-Unis à stationner de nouveaux missiles à portée intermédiaire en Allemagne, et Oui pour remplacer l’engagement de guerre par procuration par la diplomatie pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

A moins que le SPD ne parvienne à séparer au moins un député du BSW de son parti, que ce soit formellement ou tacitement, il n’a aucun moyen de gouverner avec la seule CDU. En même temps, jusqu’à présent, tant le SPD que la CDU se sont montrés obstinés et peu disposés à prendre en considération les exigences du BSW concernant les missiles et la paix. Woidke a déjà adopté un ton qui pourrait être interprété comme plutôt condescendant, déclarant que ces positions du BSW sont «pas décisif,« car ce qui compte ce sont les questions régionales. Avec cette attitude, il risque de ne pas réussir à faire avancer le parti de Wagenknecht.















D’un autre côté, il a un argument factuel : à atterrir Au niveau politique, le BSW ne peut rien faire ni sur les missiles ni sur la stratégie de paix en Ukraine – et ses dirigeants le savent aussi. Une façon de sortir de cette impasse apparente serait que le SPD soit prêt à accepter d’inscrire les positions du BSW dans l’accord de coalition – sous une forme ou une autre – alors que tout le monde comprend tacitement qu’à ce stade, cela ne serait qu’une étape essentiellement symbolique. Si, en revanche, le SPD du Brandebourg n’est pas prêt à faire une telle concession, cela serait le signe qu’il n’a de toute façon pas l’intention de coopérer sérieusement avec le BSW.

Si l’on prend un peu de recul, le résultat clé du Brandebourg reste que, même si ces élections ont sauvé la vie politique d’Olaf Scholz pour l’instant, elles n’ont pas brisé la tendance profonde d’une restructuration fondamentale du système des partis allemands. L’AfD et le BSW sont là pour rester et continuent de croître. Le SPD est en passe de devenir insignifiant sur le plan historique ; les conservateurs traditionnels perdureront pour l’instant, mais seulement comme l’un des acteurs clés. Le moteur ultime de ces tendances est que l’Allemagne post-unification n’a pas réussi à redéfinir sa place en Europe et dans le monde : une politique sans imagination qui ne change rien à la tradition l’a laissée coincée avec une économie stagnante, une perte de souveraineté sans précédent et aucune vision officielle, à part, vraiment, la haine envers la Russie (à nouveau). Attendez-vous à davantage de changements et d’instabilité jusqu’à ce que les élites allemandes soient prêtes à vraiment repenser leur situation.