La coalition au pouvoir au Sénégal revendique la victoire mais l’opposition rejette

DAKAR, Sénégal – La coalition au pouvoir au Sénégal affirme avoir remporté 30 des 46 départements lors des élections législatives de dimanche, ce qui lui donne une majorité sur l’opposition. La cheffe de la coalition au pouvoir et ancienne Premier ministre Aminata Touré a revendiqué la victoire dimanche soir. « Sur les 46 départements du Sénégal, nous avons gagné 30 départements. Nous avons donc donné une large majorité à notre président », a déclaré Touré.

Le chef de la coalition du président Macky Sall, Benno Bokk Yaakar, a souligné que l’information est “précise, exacte, juste et non inventée” avec des victoires dans les zones Nord, Ouest et Centre du Sénégal.

“Nous félicitons tous les citoyens qui ont voté pour nous”, a déclaré Yaakar.

Le maire de Dakar, Barthelemy Dias, a dénoncé les résultats, affirmant que “l’opposition a gagné les élections” et appelant les jeunes à se mobiliser pour “préserver leur victoire”.

Les résultats officiels provisoires des élections sont attendus plus tard cette semaine. La Commission électorale nationale autonome, l’organe chargé de surveiller et de superviser les élections, a déclaré que le scrutin s’était déroulé dans le calme et la sérénité.

Environ 6,8 millions d’électeurs étaient attendus aux urnes pour élire 165 députés à l’Assemblée nationale. L’opposition a concentré sa campagne sur la nécessité de voter contre la coalition au pouvoir pour empêcher Sall de tenter d’obtenir un troisième mandat aux élections présidentielles de 2024.

L’atmosphère politique du Sénégal est tendue. De violentes manifestations ont éclaté l’année dernière après que le principal opposant de Sall, Ousmane Sonko, a été arrêté pour viol et que plus d’une douzaine de personnes ont été tuées. Sonko, qui est arrivé troisième aux élections de 2019, nie les allégations et ses partisans ont exprimé leur opposition au président.

Cette année, Sonko et un autre des principaux opposants de Sall ont été disqualifiés en tant que candidats, déclenchant une colère et des manifestations plus généralisées au cours desquelles trois personnes sont mortes en juin.

Le Sénégal, avec une population de 17 millions d’habitants, est connu pour sa stabilité en Afrique de l’Ouest où il y a eu des coups d’État dans trois pays depuis 2020 et où les dirigeants ont changé les lois afin de rester au pouvoir pour des troisièmes mandats.