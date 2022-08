La coalition au pouvoir au Sénégal perd la majorité absolue

Aly Ba, le président de la cour d’appel de Dakar et président de la Commission nationale de dépouillement des votes a lu les résultats jeudi. Les partis peuvent faire appel au Conseil constitutionnel qui publiera les résultats définitifs d’ici la fin de la semaine prochaine.

Les deux principales forces d’opposition, Yewwi Askan Wi (Libérez le peuple) et Wallu Sénégal (Sauvez le Sénégal) ont obtenu respectivement 56 sièges et 24 sièges, selon les résultats. Les trois autres sièges sont partagés entre les trois autres coalitions. C’est la première fois que l’opposition remporte autant de sièges à l’Assemblée nationale.

Les responsables électoraux ont déclaré que le taux de participation de plus de 7 millions d’électeurs inscrits était d’environ 47%. Le vote dimanche dans ce pays d’Afrique de l’Ouest connu pour sa stabilité est resté calme et pacifique. Un Premier ministre va désormais être nommé et un nouveau gouvernement formé après que le président a présidé mercredi un dernier Conseil des ministres au cours duquel il a demandé aux ministres d’évacuer les affaires courantes.