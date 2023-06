La coalition allemande évite l’implosion avec un amendement de la loi sur le chauffage de 11 heures

Le gouvernement allemand a évité une bataille de pouvoir qui menaçait de faire imploser la coalition au pouvoir après avoir finalement accepté un amendement de 11 heures à une nouvelle loi controversée sur le chauffage.

Les négociations sur la législation ont fait la une des journaux pendant des semaines, le ministre de l’Economie, Robert Habeck, des Verts s’affrontant avec le Parti libéral démocrate (FDP) pro-libéral sur le poids des coûts de remplacement des systèmes de chauffage aux combustibles fossiles. avec une énergie plus propre et neutre pour le climat.

Les groupes environnementaux ont critiqué la révision de la loi, arguant qu’elle retardera de plusieurs années les ambitions de l’Allemagne d’atteindre les objectifs nets zéro.

Selon les propositions initiales auxquelles les trois membres de la coalition avaient initialement souscrit, mais auxquelles le FDP a par la suite exprimé son opposition, à partir de janvier, aucun nouveau système de chauffage au gaz ou au mazout dans les bâtiments existants ne devait être autorisé à être remplacé par autre chose que des systèmes verts alternatives telles que les pompes à chaleur ou les systèmes tirant au moins 65% de leur énergie de sources propres telles que l’énergie éolienne ou solaire. Chaque nouvelle construction aurait dû se conformer à la même règle.

Dans le cadre des nouvelles propositions, la responsabilité passe des ménages individuels aux autorités municipales qui devront accélérer leurs objectifs de planification du chauffage urbain, qui s’appuie souvent sur l’énergie géothermique, et évaluer les besoins de chaque ménage, y compris leur aptitude à se connecter à de tels un système.

La coalition était sous pression pour parvenir à un accord à temps pour que la loi sur l’énergie soit soumise au parlement, ou Bundestag, avant le 7 juillet, sa dernière séance avant les vacances d’été. Le projet de loi commencera son passage au parlement cette semaine.

Au lieu de règles strictes, a déclaré Habeck, la coalition disposait désormais d’un ensemble de «lignes directrices» qui aideraient les ménages à passer aux énergies renouvelables. « De cette façon, nous donnons plus de temps aux gens … Je pense que c’est la bonne chose à faire et correspond tout à fait à mes intérêts », a-t-il déclaré à Berlin.

Le chancelier, Olaf Scholz, des sociaux-démocrates (SPD), a déclaré que la coalition avait connu des « saccades » au cours du débat intense et souvent en colère qui avait accompagné la création du projet, mais que « cela a maintenant abouti à une conclusion ».

Selon la nouvelle loi, si elle est adoptée, les gens seront toujours autorisés à installer des appareils de chauffage au gaz à partir du 1er janvier s’ils peuvent être convertis à l’hydrogène, y compris dans les nouveaux bâtiments. C’était une clause sur laquelle insistait le FDP. Cependant, dans les zones de nouveaux développements, les systèmes de chauffage devront utiliser 65 % d’énergie renouvelable ou plus.

Pour toutes les autres maisons et bâtiments, cette exigence ne s’appliquera qu’une fois que les autorités municipales auront présenté leurs plans de chauffage, ce qu’elles doivent faire d’ici 2028.

Avec ces plans en place, les propriétaires seraient alors en mesure de décider vers quel système passer, qu’il s’agisse d’une pompe à chaleur – la préférence des Verts – pour le chauffage urbain ou d’un chauffage au gaz pouvant être converti pour fonctionner à l’hydrogène.

Un nombre record de pompes à chaleur ont été installées en Allemagne depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, qui a conduit à l’arrêt dramatique du gazoduc russe vers l’Allemagne. Cependant, malgré les évolutions techniques, ils sont encore souvent jugés inadaptés aux maisons anciennes et coûtent entre 25 000 € (21 400 £) et 40 000 € (34 200 £) à installer, ce qui, même malgré de généreuses subventions gouvernementales, est considéré par de nombreux ménages comme trop cher. De plus, une pénurie de pièces techniques et d’ingénieurs capables de les installer a rendu leur accès difficile.

Les systèmes utilisant du bois et des granulés continueront d’être autorisés.

Le passage à des systèmes énergétiques plus propres, estimé à 9,2 milliards d’euros (7,8 milliards de livres sterling) chaque année jusqu’en 2028 et tombant à 5 milliards d’euros (4,3 milliards de livres sterling) par an à partir de là, doit être subventionné par le fonds gouvernemental pour le climat et la transformation, avec des niveaux de soutien adaptés aux besoins de chacun.