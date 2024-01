La coalition allemande, divisée, passe de crise en crise

C’était l’une des foules les plus dures auxquelles le ministre allemand des Finances Christian Lindner ait jamais été confronté : une mer d’agriculteurs furieux le noyant sous des vuvuzelas, des sifflets, des huées et des cris de « perdez-vous ».

Mais l’accueil réservé à Lindner lors d’une manifestation à Berlin contre la réduction des subventions agricoles n’était pas une anomalie. Ce n’est que la dernière manifestation de la colère populaire croissante à l’égard d’un gouvernement qui semble passer d’une crise à l’autre – et en ressortir de plus en plus meurtri.

Les trois partis de la coalition du chancelier Olaf Scholz – les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les libéraux – ont subi une forte baisse de popularité. Leur part cumulée des voix est désormais inférieure à un tiers, contre 52 % lors des dernières élections de septembre 2021.

Pendant ce temps, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) d’extrême droite les devance tous, avec 22 pour cent, et est en passe de remporter trois élections régionales dans l’Est en septembre – un résultat qui ne ferait qu’aggraver les malheurs de la coalition.

“Perdre 21 points de pourcentage de soutien est vraiment dramatique”, a déclaré Hermann Binkert, directeur des enquêtes d’opinion de l’INSA. Mais le sort du gouvernement était inévitable étant donné que « les partis de cette coalition ne vont tout simplement pas ensemble », a-t-il ajouté.

Ce fut un sombre début d’année 2024 pour Scholz. Le produit intérieur brut de l’Allemagne s’est contracté de 0,3 pour cent l’année dernière, ce qui en fait la plus mauvaise économie mondiale. Les conducteurs de train ont organisé une grève nationale des cheminots pendant les heures de travail. Et puis sont arrivées les protestations des agriculteurs qui ont paralysé les transports dans de grandes parties du pays.

La réduction des subventions trouve son origine dans une décision choc rendue par la Cour constitutionnelle allemande en novembre dernier contre l’utilisation par la coalition de fonds hors bilan, qui a creusé un trou béant dans les finances publiques du pays.

Les ministres, qui s’efforçaient de combler un déficit de 17 milliards d’euros dans le budget 2024, ont été contraints d’adopter une série de mesures d’austérité douloureuses, notamment la suppression des subventions au diesel pour les véhicules agricoles. Mais ils l’ont fait sans consulter les agriculteurs, qui ont appelé à une « semaine d’action », y compris des convois bloquant les autoroutes.

Malgré les perturbations, les agriculteurs semblent bénéficier d’un soutien public massif. Un sondage Forsa révèle que 81 pour cent des électeurs sympathisent avec les manifestations et 66 pour cent pensent que les subventions au diesel devraient être rétablies. Un sondage de l’INSA révèle que 45 pour cent des Allemands pourraient imaginer suivre les agriculteurs et descendre dans la rue contre le gouvernement.

Scholz et ses ministres ne sont pas les seuls responsables de la situation difficile de l’Allemagne. La flambée des coûts de l’énergie, une inflation record et des taux d’intérêt élevés font partie des conséquences de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou, qui a contraint le pays à rompre avec sa dépendance au gaz russe bon marché.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s’est adressé lundi aux agriculteurs protestataires à Berlin, où il a dénoncé les « normes environnementales excessives » et le système de protection sociale. © Fabrizio Bensch/Reuters

En effet, le gouvernement a été largement salué pour sa gestion de crise au cours de la première année de la guerre, en particulier pour ses succès dans la recherche d’alternatives à l’énergie russe, la prévention des pannes d’électricité et le maintien de l’industrie en activité.

Mais ce bilan a été terni l’année dernière par des erreurs directes, comme la loi sur le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur qui a déclenché un tollé général.

“Il y a tellement de ratés et d’erreurs d’inattention”, a déclaré Ursula Münch, directrice de l’Académie d’éducation politique de Tutzing, en Bavière. “Et après chaque travail bâclé, tous les partenaires de la coalition disent : ‘ce n’était pas moi, c’était les autres’.”

Le mécontentement à l’égard du gouvernement se traduit par un soutien croissant à l’AfD, qui, selon les sondages, remportera les élections dans les trois Länder de l’Est que sont le Brandebourg, la Saxe et la Thuringe en septembre.

La popularité du parti reste intacte malgré les informations de la semaine dernière selon lesquelles certains de ses fonctionnaires auraient rencontré des militants d’extrême droite pour discuter d’un « plan directeur » visant à expulser du pays des millions de personnes d’origine immigrée, y compris celles possédant un passeport allemand.

Alors que l’inquiétude grandit face au soutien croissant de l’AfD, même le président allemand, qui se tient habituellement au-dessus de la mêlée politique, s’est joint aux critiques de la coalition de Scholz.

“Lorsque la crédibilité d’un gouvernement décline, c’est souvent parce que les décisions ne sont pas suffisamment communiquées ou acceptées”, a déclaré Frank-Walter Steinmeier au journal Süddeutsche Zeitung. “Ou bien ils sont recouverts par des conflits internes qui sont divulgués au grand public.”

Les conflits internes étaient, à bien des égards, prédestinés. La coalition est un mariage d’inconvénients entre trois partis très différents : un SPD axé sur la justice sociale ; un parti vert dédié à la lutte contre le changement climatique ; et le Parti libéral-démocrate (FDP), dont l’objectif principal est de faire respecter les règles strictes de l’Allemagne en matière de dette et d’empêcher les augmentations d’impôts.

La collision des intérêts n’était que trop visible lorsque Lindner s’est adressé aux agriculteurs protestataires lundi. S’insurgeant contre les « normes environnementales excessives » et un système de protection sociale « donnant de l’argent aux gens pour ne rien faire » – des politiques qui pourraient être associées respectivement aux Verts et au SPD – il ressemblait plus à un politicien d’opposition enflammé qu’à un ministre.

Même certains au sein de la coalition affirment que les relations sont désormais si mauvaises, notamment entre le FDP et les Verts, que la coalition pourrait ne pas survivre jusqu’à la fin de la législature actuelle en 2025.

“L’esprit que nous avions au début est en train de s’effondrer”, a déclaré Wolfgang Kubicki, leader adjoint du FDP, au journal de Nuremberg. Il a déclaré que si les partis continuaient à se séparer et que les protestations s’étendaient, « les forces centrifuges au sein de la coalition seront si fortes que je commencerai à me demander si elle tiendra jusqu’aux élections de 2025 ».

De nombreux Allemands sont nostalgiques de l’époque d’Angela Merkel, chancelière entre 2005 et 2021, dont le règne est considéré comme une période de calme relatif dans la politique intérieure. Les chrétiens-démocrates de Merkel, désormais dirigés par le conservateur Friedrich Merz, obtiennent environ 31 % des sondages, soit bien plus que les 24 % obtenus par le parti lors des élections de 2021.

« Nous étions tellement habitués à Merkel, et maintenant vous avez trois partis au gouvernement qui sont vraiment différents et qui se disputent tout le temps », a déclaré un membre du cabinet. « Parfois, cela ressemble plus à une garde d’enfants qu’à la gestion du pays. »