La CoA soumet le projet de constitution de l’AIFF à la Cour suprême

Le projet de constitution de la Fédération indienne de football, qui a été élaboré par le Comité des administrateurs (CoA), a été soumis vendredi à l’honorable Cour suprême pour approbation.

“Après une longue série de discussions avec diverses parties prenantes, le projet de Constitution de l’AIFF a finalement été soumis à l’honorable cour. Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées dans le processus, pour cette avancée rapide, et j’espère qu’avec la nouvelle constitution en place, nous pourrons aller de l’avant avec le développement du football indien », a déclaré le secrétaire général de l’AIFF, Sunando Dhar.

Le CoA, qui a été nommé par le tribunal suprême le 18 mai, comprend le juge (à la retraite) Anil R Dave, l’ancien commissaire aux élections en chef de l’Inde, le Dr SY Quraishi et l’ancien capitaine indien Bhaskar Ganguly.

SC a ordonné au CoA d’aider le tribunal à faciliter l’adoption de la constitution et à préparer les listes électorales dans le but de mener les élections de l’AIFF au plus tôt.

Singapore Open 2022 Badminton Live: Suivez ici tous les derniers scores et mises à jour de la demi-finale du simple féminin entre PV Sindhu et Saena Kawakami#OpenSingapour2022 #pvsindhu https://t.co/1eaE2hRuDG – News18 Sports (@News18Sports) 16 juillet 2022

Depuis lors, au cours de l’élaboration du projet de constitution, le CoA a consacré plus de 150 heures de travail et s’est entretenu avec toutes les parties prenantes de l’AIFF, y compris les associations d’État, la FIFA, l’AFC, l’ISL et les clubs de la I-League et a examiné les suggestions transmises. par eux.

“Après de nombreuses délibérations, nous avons finalement défini un projet de constitution qui mettrait l’AIFF en conformité avec le Code national du sport, tout en l’aidant à fonctionner efficacement en tant qu’association membre de la FIFA et de l’AFC”, a déclaré le Dr. Quraishi. “Nous sommes convaincus qu’avec cet ensemble de changements, la Fédération sera désormais en bonne position pour guider le football indien plus loin.”

Le juge Dave a déclaré : « Nous avons pris en considération toutes les parties prenantes impliquées dans le football indien et leurs points de vue respectifs sur la nouvelle constitution. Nous avons également reçu des suggestions d’amateurs de football à travers le pays et les avons étudiées minutieusement et sérieusement. Je souhaite le meilleur à toutes les parties impliquées alors que nous essayons tous de faire avancer le beau jeu en Inde.

L’ancien gardien de but et capitaine indien Bhaskar a salué le travail accompli par tout le monde pour rédiger la constitution dans un délai aussi court.

« La quantité de travail qui a été consacrée au projet de constitution est en effet louable et je remercie sincèrement toutes les personnes impliquées pour son achèvement. Nous espérons qu’avec ces nouveaux changements, le football dans notre pays continuera de croître plus que jamais auparavant », a déclaré Bhaskar.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.