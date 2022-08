La CoA dépose une requête pour outrage contre Praful Patel et plaide pour lui interdire les activités de football

Le Comité des administrateurs (CoA) qui dirige actuellement le football dans le pays a déposé une requête pour outrage contre le président évincé de l’AIFF, Praful Patel, pour “ingérence dans les procédures” de la Cour suprême qui a ordonné la semaine dernière des élections à la fédération nationale.

Dans la requête pour outrage, le CoA a déclaré que Patel “a organisé une réunion des 35 associations membres intervenantes (associations d’État de l’AIFF) dans le but exprès d’interférer avec les travaux de cette honorable Cour…”

La pétition joignait également les transcriptions de ladite réunion, qui s’est déroulée sur Zoom à 11 heures le 8 août.

Il a déclaré que les contempteurs avaient « interféré avec l’administration de la justice en commettant un mépris flagrant des ordonnances » adoptées par la plus haute cour.

La pétition demandait d’interdire à Patel “de participer et d’occuper immédiatement des postes liés au football, y compris et sans s’y limiter, des postes à la FIFA et à l’AFC”.

Il a également demandé au tribunal de grande instance d’engager des poursuites pour outrage au tribunal contre les auteurs présumés « d’ingérence dans l’administration de la justice et de désobéissance délibérée et flagrante aux ordres… et de les punir d’une peine maximale conformément à la loi ».

Aux côtés de Patel, la réunion virtuelle a réuni le président de l’IFA (organisme de football du Bengale), Subrata Dutta, le chef du football de Delhi Shaji Prabhakaran et cinq autres, qui forment le comité de sept membres pour représenter les associations d’État de l’AIFF dans les négociations pour la rédaction. de la nouvelle constitution.

Tous les sept ont également été rendus contempteurs avec Patel.

Si le contenu des transcriptions soumises au tribunal de grande instance est prouvé, cela fera ressortir au grand jour les tractations obscures du football indien, dont on a longtemps parlé à voix basse.

“… lors de ladite réunion, il a implicitement admis avoir organisé la lettre du 05.08.2022 de la FIFA-AFC”, a déclaré la pétition pour outrage déposée par l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi, au nom de la CoA à trois membres.

“M. Praful Patel avec les associations d’État montre clairement la mauvaise intention d’interférer et d’entraver les élections qui doivent se tenir conformément au calendrier et à la direction de cette honorable cour.”

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, avait le 5 août, dans une lettre adressée à la Fédération indienne de football, menacé d’interdire l’Inde pour ingérence de tiers et de supprimer la Coupe du monde féminine U-17 après que la Cour suprême a ordonné des élections à l’AIFF en incluant 36 anciens acteurs du collège électoral.

Les élections doivent avoir lieu le 28 août et le CoA a déjà nommé le directeur du scrutin pour les scrutins.

Patel est actuellement membre du puissant Conseil de la FIFA.

Se référant aux transcriptions des débats de la réunion, le CoA a déclaré que “certains responsables gouvernementaux ont eu des discussions avec les associations d’État pour qu’ils déposent une requête en révision soutenant les associations d’État, puis les associations pourraient suivre”.

“Exactement comme discuté lors de la réunion, l’Union de l’Inde a maintenant déposé une demande de modification devant cette honorable Cour et qu’elle cherche à mentionner devant la Cour le 10.08.2022, suivie des États qui ont déposé leur demande”, il a dit.

La pétition indiquait également que “le gouvernement a été induit en erreur par les associations d’État, tout comme la FIFA-AFC qui ignore le rôle de duplicité joué par M. Patel”.

“Le CoA a appris que les associations d’État mêmes qui étaient devant cette Cour honorable avaient en fait approché certaines personnes du ministère de l’Union avec une copie de la lettre de la FIFA-AFC (menaçant l’Inde d’interdiction) et créé un crainte d’une suspension de l’AIFF pour cause de non-conformité.

“Il n’y a pas eu de consultation avec le CoA (bien que des réunions approfondies aient eu lieu plus tôt avec l’ASG, M. Sanjay Jain et les responsables du ministère) sur la réponse à la lettre de la FIFA-AFC, mais à la demande des associations d’État, certains membres de le ministère était convaincu que l’ordonnance de la Cour suprême devait être modifiée.

Mardi, le ministère des Sports avait saisi la Cour suprême pour demander la modification de son ordonnance du 3 août concernant les élections au comité exécutif de l’AIFF et l’inclusion d’anciens joueurs dans le collège électoral, affirmant que la FIFA et l’AFC avaient “de fortes réserves dans la structure des membres de l’AIFF”. AIF ».

Pour en savoir plus sur les transcriptions, le CoA a déclaré dans la pétition : “Toutes les instructions et décisions, y compris la convocation de la prochaine réunion, sont de M. Praful Patel.

“L’admission répétée par M. Patel que ‘le but de la lettre était d’aider les associations d’État révèlent qu’il avait été arrangé à sa demande pour interférer avec les ordonnances de cette honorable cour », indique la pétition.

« La déclaration de M. pense aussi … et ce que l’AFC pense » réitère son rôle actif pour pousser l’Inde vers une suspension en cachant les faits réels à la FIFA et à l’AFC », a-t-il déclaré.

« Les sept représentants autorisés des associations d’État qui ont prêté des affidavits devant cette honorable Cour ont joué un rôle essentiel dans la réunion et ont été envoyés pour répondre aux ordres de M. Patel. »

