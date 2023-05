La co-vedette de « Mission : Impossible » de Tom Cruise, Vanessa Kirby, partage des détails sur l’acteur qui filme ses propres cascades.

Kirby, qui joue le rôle de White Widow dans « Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One », s’est souvenu avoir vu Cruise sauter d’une moto alors qu’il descendait d’une falaise en Islande « sans peur ».

« Il l’a fait plusieurs fois en une journée », a déclaré Kirby à Variety. « Il l’a fait consécutivement … et à plusieurs reprises afin de pouvoir en capturer tous les angles et les côtés. »

Si Cruise devient nerveux, il ne le montre certainement pas.

TOM CRUISE PARACHUTE AU-DESSUS D’UNE MONTAGNE PENDANT LE TOURNAGE DE « MISSION : IMPOSSIBLE 8 »

« Il était tellement calme », ​​se souvient l’actrice. « Il n’avait pas peur. Il trouvait ça exaltant. Ce genre de croyance dans le cinéma et ce que l’on pouvait réaliser et sa passion pour cela est tellement inspirant. Il croit en quelque sorte qu’il peut faire l’impossible et puis il le fait. … J’aime être une partie de la franchise. Je suis vraiment excité de revenir.

En décembre, Cruise a partagé un clip de lui exécutant « la plus grande cascade de l’histoire du cinéma ».

« C’est de loin la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée », a déclaré Cruise au début du clip. « Nous allons le tourner en Norvège, et ce sera un saut à moto d’une falaise dans un saut de base. »

La caméra a filmé une rampe massive qui se terminait au bord d’une immense falaise alors que Cruise a déclaré: « Je voulais le faire depuis que je suis petit.

« Et tout se résume à une chose : le public. »

Le scénariste-réalisateur Christopher McQuarrie a expliqué que Cruise avait élaboré un plan directeur et réuni une équipe d’experts de toutes les disciplines impliquées pour accomplir l’exploit.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Wade Eastwood, le deuxième directeur d’unité et coordinateur des cascades, a détaillé la préparation approfondie que Cruise et l’équipe ont entreprise, qui comprenait « une année de formation de base, une formation avancée en parachutisme, beaucoup de compétences en voilure, beaucoup de suivi. »

La vidéo a révélé que Cruise avait exécuté la cascade six fois ce jour-là.

« C’est de loin la cascade la plus dangereuse que nous ayons jamais tentée », a déclaré McQuarrie. « La seule chose qui m’effraie le plus, c’est ce que nous avons prévu pour la ‘Mission 8’. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le septième opus de la franchise « Mission : Impossible » sortira dans les salles le 14 juillet.

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.