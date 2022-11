La co-vedette de Judwaa de Salman Khan, Rambha, et ses enfants ont un accident de voiture ; demande aux fans de prier pour sa fille cadette

Salman Khanc’est Judwa co-vedette Rambha a récemment consulté son compte Instagram pour partager une expérience terrifiante. Elle a informé tous ses fans que sa voiture avait eu un accident de voiture alors qu’elle était allée chercher ses enfants. Dans la légende, elle a écrit qu’elle est en sécurité et qu’elle n’a subi que quelques blessures mineures. Mais sa fille cadette Sasha est toujours à l’hôpital et se remet de l’accident. Rambha a également partagé les photos de l’accident.

L’effrayant accident de voiture de Rambha

Dans la légende, Rambha a également demandé à ses fans de prier pour sa fille Sasha. La photo montre son petit sur le lit d’hôpital et d’autres images sont de la voiture cassée. La légende de son message était la suivante : “Notre voiture a été heurtée par une autre voiture à une intersection après avoir récupéré des enfants à l’école ! “Moi avec les enfants et ma nounou “Nous sommes tous en sécurité avec des blessures mineures, ma petite sasha est toujours à l’hôpital en mauvais état jours de mauvais temps, priez pour nous, vos prières signifient beaucoup.” De nombreux amis et membres de la famille ont envoyé leurs souhaits et leurs prières.

Découvrez le message de Rambha ci-dessous:

Filmographie de Rambha

Rambha a fait partie de nombreux films de Bollywood comme Jallaad, Jung, Judwaa, Gharwali Baharwali, Beti No 1 et plus. Elle est surtout connue pour jouer Rupa dans Judwaa de Salman Khan. Elle a une énorme filmographie dans les films telugu, tamouls et kannada. Elle a également réalisé des films bhojpuri et bengali.

La vie personnelle de Rambha

C’est en 2010 qu’elle a épousé un homme d’affaires basé au Canada et a cessé d’agir. Elle est installée à Toronoto et a trois enfants. Elle a deux filles et un fils.