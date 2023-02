La co-vedette de Jeremy Renner dans Marvel, Evangeline Lilly, fait le point sur le rétablissement de l’acteur : c’est un « miracle pur et simple »

Evangeline Lilly partage un regard sur le rétablissement en cours de Jeremy Renner après son accident de chasse-neige le jour de l’An, qualifiant ses progrès de “pur miracle”.

Lors d’une interview avec Access Hollywood, la star de “Ant–Man and the Wasp: Quantumania” a déclaré que Renner utilisait un fauteuil roulant pour se déplacer chez lui.

Lilly ne s’attendait pas à ce que sa co-vedette de “Hurt Locker” soit mobile lors de sa visite.

“J’étais juste chez Jeremy l’autre soir et il était en fauteuil roulant”, a-t-elle déclaré. “Je suis entré chez lui et… je me suis dit : ‘Pourquoi es-tu mobile ? Que se passe-t-il ?’ Je m’attendais à m’asseoir à son chevet et à lui tenir la main pendant qu’il gémissait et gémissait de douleur et qu’il était incapable de bouger. Il se retournait en riant avec ses amis.

L’actrice a déclaré que sa co-vedette de Marvel était “incroyablement courageuse et forte” alors que Renner continue de se pousser pendant sa convalescence.

“Il est fait de quelque chose de vraiment dur, ce gars-là et vous avez toujours pu le voir en lui”, a déclaré Lilly.

Lilly a déclaré qu’une fois qu’elle avait appris l’accident de Renner, la connaissance de l’incident tragique était “intense” à traiter pour elle. Depuis leur visite, Lilly a encore des moments émouvants lorsqu’elle raconte “certaines des choses qu’il m’a dites avoir vécues” et a entendu “l’histoire de ce qui s’est passé et des choses qu’il a pu entendre et des choses qu’il a pu voir”.

“Il a vécu une expérience de mort imminente qui a été très traumatisante, et il était éveillé pendant tout ce temps. Cela m’est vraiment resté”, a-t-elle expliqué.

Bien que l’accident traumatique soit difficile pour Renner et ses proches, Lilly a expliqué qu’elle était simplement heureuse qu’il soit en vie et qu’il se remette bien.

“Il a un voyage à traverser maintenant. C’est de cela que sont faits les cauchemars et il l’a vécu, et il est de l’autre côté maintenant”, a-t-elle déclaré. “Il se remet incroyablement, et je lui en suis très reconnaissant.”

Dimanche, Renner s’est rendu sur Instagram pour partager une mise à jour sur son prochaines séries Disney+ , “Rennervations.” Il a déclaré que la série serait toujours diffusée sur le service de streaming une fois qu’il serait rétabli.

L’accident s’est produit le 1er janvier lorsque Renner tentait d’aider un membre de la famille après que le véhicule que son parent conduisait s’est retrouvé coincé dans la neige, selon les déclarations des autorités. Environ trois pieds de neige étaient tombés lors d’une tempête la nuit précédente à Reno, où Renner possède une maison près du lac Tahoe.

À l’aide de son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres, Renner a réussi à extraire le véhicule de son allée. Par la suite, il est sorti du Pistenbully et parlait au membre de la famille lorsque le chasse-neige a commencé à rouler de façon inattendue.

“Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de reprendre le siège du conducteur”, ont déclaré les autorités. “Sur la base de notre enquête, c’est à ce stade que M. Renner est écrasé par le PistenBully.”

L’acteur du “maire de Kingstown” a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques. Depuis l’accident, Renner partage des mises à jour sur son processus de récupération sur Instagram avec ses fans.