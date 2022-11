La co-vedette de A Place In The Sun de Jonnie Irwin, Jasmine Harman, rend hommage après le diagnostic de cancer en phase terminale du présentateur

La star de A PLACE In The Sun, Jasmine Harman, a rendu un hommage sincère à sa co-vedette Jonnie Irwin après son diagnostic de cancer en phase terminale.

La star de Channel 4, qui n’avait que six mois à vivre en 2020, a révélé que son cancer du poumon s’était propagé à son cerveau dans une nouvelle interview émouvante.

Polycopié

Jasmin Harman a rendu hommage à Jonnie Irwin après son diagnostic de cancer en phase terminale[/caption] Instagram

Jonnie avec Sara Davies[/caption] jonnieirwintv/Instagram

Jonnie a déclaré que la maladie était «un singe sur le dos»[/caption]

La triste nouvelle du père de trois enfants marié a dévasté ses amis et ses fans, dont beaucoup lui ont envoyé des messages de soutien.

Commentant sur Instagram, la co-star Jasmine a écrit: “Les mots ne peuvent pas résoudre grand-chose, mais quels beaux mots de soutien vous avez eu ici Jonnie Je sais que tu le sais déjà, mais je suis là pour toi mon cher ami, et Jess et les garçons. Alors, tellement courageux. Envoi de beaucoup d’amour parle bientôt, Jx “

Alors que sa collègue star de la télévision, Lucy Alexander, a déclaré: «Jonnie. Je reçois tellement de joie de vous regarder, vous et vos garçons, ici. Vous êtes un sacré présentateur de Flippin amazeballs et j’envoie tellement d’amour et de force. #reste fort .”

Le patineur professionnel de Dancing On Ice, Matt Evers, a déclaré: «Je suis un grand fan de vous et de votre travail. Envoi d’amour et d’énergie positive à vous et à votre famille!”

EN SAVOIR PLUS SUR LE CANCER VIVRE CHAQUE INSTANT First Dates Merlin Griffiths partage une mise à jour émouvante sur son cancer de l’intestin BIG C COMBAT Un cancéreux qui pensait avoir une intoxication alimentaire espère se faire soigner à l’étranger

Un autre fan de l’émission a posté: “Je vous envoie, à vous et à votre belle famille, tant d’amour et de force Merci de partager vos nouvelles, je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire puiseront force et inspiration auprès de vous. Nous sommes tous avec toi Jonnie .”

Le sportif passionné Jonnie avait choisi de garder sa maladie privée, mais s’est maintenant exprimé en révélant comment il crée autant de souvenirs que possible avec sa femme Jessica Holmes, qu’il a épousée en 2016, et leurs trois fils – Rex, trois et deux -ans jumeaux Rafa et Cormac.

Jonnie a dit Bonjour! magazine : « Je le dois à Jess et à nos garçons.

“Certaines personnes dans ma position ont des listes de seaux, mais je veux juste que nous fassions tout ce que nous pouvons en tant que famille.”





L’animateur d’Escape to the Country a courageusement ajouté : « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j’essaie de rester positif et mon attitude est que je vis avec le cancer, je n’en meurs pas.

« J’ai mis de petits marqueurs – des choses pour lesquelles je veux être là. J’ai pris l’habitude de dire : « Ne planifiez pas à l’avance parce que je ne vais peut-être pas assez bien.

«Mais maintenant, je veux faire des plans. Je veux créer des souvenirs et capturer ces moments avec ma famille parce que la réalité est que mes garçons vont grandir sans connaître leur père et cela me brise le cœur.

Jonnie a découvert qu’il avait un cancer – qui s’est propagé à son cerveau – une semaine après le tournage de A Place in the Sun en Italie en août 2020.

L’un des présentateurs les plus anciens de l’émission, il a rejoint Jasmine en 2004 et avait filmé aussi récemment qu’en avril de cette année.

On lui a alors dit qu’il lui restait “six mois à vivre” et a dit qu’il avait prolongé sa vie alors contre vents et marées avec des médicaments anticancéreux et une chimiothérapie.

Jonnie a comparé son secret contre le cancer à avoir un “singe sur le dos” et a déclaré qu’il voulait partager son histoire pour inspirer les autres souffrant de “perspectives limitant la vie pour tirer le meilleur parti de chaque jour”.

Il a dit qu’il voulait aider les gens à “voir que vous pouvez vivre une vie positive, même si vous êtes en train de mourir”.

Il a exhorté les gens à souscrire une assurance-vie, admettant que cela lui a procuré une certaine tranquillité d’esprit.

Il a déclaré: “Cela a tellement aidé et quand je quitterai cette planète, je le ferai en sachant que Jess et les garçons sont dans une maison entièrement payée et qu’il y a un peu d’argent en banque pour qu’ils puissent vivre. ”

Les fans et amis de Jonnie lui ont écrit des messages sur Instagram après avoir partagé son histoire.

Nicki Chapman d’Escape the Country a déclaré: “Je vous aime tellement.”

Un autre a déclaré: “Jonnie, je suis tellement désolé d’apprendre de tes nouvelles, j’ai suivi tes aventures avec l’homme pointu (rex) sur Instagram puis avec les jumeaux, mais évidemment à la télévision aussi.

En savoir plus sur le soleil ACHETER POUR ELLE Primark va lancer le click and collect dans 25 magasins aujourd’hui – voir la liste complète OPÉRATEUR LISSE Maman partage une astuce de lessive pour des vêtements à séchage rapide ET cela réduit le repassage

“La vie est si cruelle, pour les gens les plus gentils. Je t’envoie tout notre amour à toi et ta famille. xx”

Et un troisième fan au cœur brisé a écrit: «Je vous envoie, à vous et à votre belle famille, tant d’amour et de force. Merci de partager vos nouvelles, je suis sûr que beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire puiseront force et inspiration auprès de vous. Nous sommes tous avec toi Jonnie.

C4

Jonnie et Jasmine sont deux des hôtes les plus anciens de A Place In The Sun[/caption] Instagram

Jonnie a juré de profiter au maximum du temps qu’il lui reste avec ses enfants[/caption] Instagram

L’expert immobilier reste positif[/caption]