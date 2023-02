La co-vedette de “A Christmas Story” de Melinda Dillon pleure sa mort, “chanceuse” de l’appeler sa “mère à l’écran”

La star de “A Christmas Story”, Peter Billingsley, pleure la mort de sa co-star, Melinda Dillon.

“Tellement triste d’apprendre le décès de Melinda Dillon. Travailler avec elle sur ‘A Christmas Story’ a été un tel privilège”, a écrit l’acteur sur Instagram.

“Elle était gentille, solidaire, cool, attentionnée, généreuse et engagée. Son travail a démontré sa gamme et son talent incroyables. Je me sens si chanceuse d’avoir eu l’opportunité de l’appeler ma mère à l’écran. Repose en paix, Melinda. “

Billingsley a joué le rôle de Ralphie dans le classique des fêtes de 1983, aux côtés de Dillon, qui jouait sa mère.

STARS QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

PETER BILLINGSLEY REVIENT EN TANT QUE RALPHIE POUR “A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS”

Dillon est décédé le 9 janvier à l’âge de 83 ans.

Elle a été deux fois nominée aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle pour ses rôles dans “Rencontres du troisième type” et “Absence de malveillance”.

Son réalisateur de “Close Encounters”, Steven Spielberg, a réagi à la mort de Dillon dans une déclaration à Variety en disant : “Melinda était généreuse d’esprit et a prêté une telle gentillesse au personnage qu’elle a joué dans” Close Encounters of the Third Kind “… Elle nous manquera à tous. “

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Dillon a commencé sa carrière en tant que comédienne d’improvisation et actrice de théâtre. Elle a joué le rôle de Honey dans la production originale de 1962 à Broadway de “Who’s Afraid of Virginia Woolf” d’Edward Albee, gagnant une nomination aux Tony Awards pour la meilleure performance d’une actrice vedette dans une pièce de théâtre.

Elle a ensuite été nominée pour le prix de la nouvelle star de l’année aux Golden Globes pour son rôle dans le film de 1976 de Hal Ashby “Bound for Glory”.

Bien qu’elle soit surtout connue pour son rôle dans “A Christmas Story”, Dillon a maintenu une carrière prolifique, avec des rôles dans “Slap Shot”, “Harry et les Henderson”, “Captain America”, “Nightbreaker”, “The Prince of Tides” et “Magnolia”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ses crédits télévisés incluent des rôles dans « The Twilight Zone », « CHiPS », « Tracey Takes On… », Judging Amy », « Law and Order : Special Victims Unit » et « Heartland ».

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.