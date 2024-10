Dave Annable devait changer de look pour incarner le fils de Kevin Costner dans « Yellowstone ».

Lors de la première de la saison 2 de « Lioness », Annable a expliqué à People comment il avait pu conserver ses cheveux gris pour cette série après que Costner lui ait demandé de les teindre lorsqu’Annable est apparu dans le western à succès dans le rôle de son fils à l’écran, Lee. Duton.

« J’ai demandé, et celui-là, ils ont dit oui », a déclaré Annable, faisant référence à « Lionne ».

« J’ai posé cette question sur Yellowstone et que Dieu bénisse M. [Kevin] Costner. Il m’a dit : ‘Non, tu vas le teindre.’ Je ne veux pas avoir l’air si vieux. Je me disais : « Oh, d’accord. Copiez ça. Cela a du sens.

« Alors, ouais, [for] celui-ci, je pense que ça marche[s]. Nous pouvons l’utiliser. Ça a l’air d’être un docteur. »

En juillet 2023, Annable a déclaré à People qu’il avait initialement renoncé à auditionner pour « Yellowstone » après que sa femme, Odette, l’ait présenté à Taylor Sheridan, le créateur de « Lioness » et « Yellowstone ».

« Je viens de New York. J’ai été à cheval deux fois dans ma vie », avait-il déclaré à l’époque. « Je n’avais aucune idée à quel point j’aimerais « être un cow-boy » et être dans les montagnes du Montana et à cheval. Je veux dire, c’est différent, tout ça. »

Depuis qu’Annable a endossé le rôle de Lee Dutton, le fils malheureux de John Dutton, son rôle dans la série a été de courte durée. Cependant, Sheridan avait en tête un rôle plus important pour lui dans la série à suspense « Lioness ».

« Je suis super excité. Taylor est incroyable. Il est l’une des voix les meilleures et les plus authentiques que nous ayons actuellement », a-t-il déclaré à People. « Vous avez monté ce casting, et je me dis : « Putain de merde, c’est une équipe d’étoiles.

« Taylor a dit que j’avais un visage qu’il voulait tuer. Pour cela, je lui ai dit : ‘Ne me tue pas, je ne peux pas en prendre deux d’affilée.' »

« Lioness » met également en vedette Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Genesis Rodriguez, Laysla De Oliveira, Jill Wagner, LaMonica Garrett, Jennifer Ehle, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Bruce McGill et Thad Luckinbill.

La saison 2 de « Lioness » sera diffusée sur Paramount+ le 27 octobre.