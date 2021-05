New Delhi: Célèbre pour avoir joué un rôle important dans «The Kapil Sharma Show», l’actrice Sumona Chakravarti est aujourd’hui une célébrité bien connue. La co-star du comédien Ace Kapil Sharma a récemment décidé de partager son épreuve personnelle avec ses fans via les réseaux sociaux.

Sumona Chakravarti dans son long post Instagram a révélé qu’elle était actuellement « au chômage » et qu’elle luttait contre l’endométriose depuis 2011. Elle a écrit: A fait un bon entraînement à la maison après des lustres …

Certains jours, je me sens coupable, car l’ennui est un privilège.

Je suis peut-être au chômage et pourtant je suis capable de nourrir ma famille et moi-même.

C’est un privilège. Parfois je me sens coupable.

Surtout quand je me sens mal à cause de pms’in. Les sautes d’humeur font des ravages émotionnellement.

Quelque chose que je n’ai jamais partagé auparavant.

Je lutte contre l’endométriose depuis 2011. Je suis au stade IV depuis de nombreuses années maintenant. Une bonne habitude de manger, de l’exercice et surtout pas de stress est la clé de mon bien-être.

Le verrouillage a été émotionnellement difficile pour moi.

Aujourd’hui, j’ai travaillé. Senti bien.

Je pense mal partager mes sentiments pour quiconque lit ceci pour comprendre que tout ce qui brille n’est pas de l’or.

Nous luttons tous contre quelque chose ou l’autre dans nos vies. Nous avons tous nos propres batailles à mener.

Nous sommes entourés de deuil, de douleur, de chagrin, de stress, de haine.

Mais tout ce dont vous avez besoin est AMOUR, COMPASSION ET GENTILLE.

N alors nous naviguerons également à travers cette tempête.

Partager une note aussi personnelle n’était pas du tout facile. C’était bien hors de ma zone de confort. Mais si ce post peut apporter un sourire ou inspirer de quelque manière que ce soit, même à une poignée d’âmes, alors je suppose que cela en valait la peine.

Beaucoup d’amour

#circleoflife #circleofhope #YouAreNotAloneInThis

Il y a quelques jours, les photos de Sumona des îles Andaman avaient inondé Internet. Et les fans sont allés deviner le gars mystérieux avec lequel elle avait posé. Cependant, il s’avère que le gars est son ami Mohit Midha qu’elle a rencontré à Havelock Island par hasard.

Sumona est devenue un nom connu après avoir joué la femme de Kapil Sharma dans la comédie à succès «Comedy Nights With Kapil». Ses plaisanteries à l’écran avec Kapil sont appréciées du public et ils ont également continué à travailler ensemble dans « The Kapil Sharma Show ».