La co-star de Gone Girl de Ben Affleck a confirmé que la rumeur sauvage que vous avez entendue est fausse

Non, Ben Affleck l’a apparemment fait pas a arrêté le tournage de « Gone Girl » parce que lui, un fidèle des Red Sox de Boston, a catégoriquement refusé de porter une casquette des Yankees pendant une scène.

En 2021, la sœur jumelle d’Affleck à l’écran, Carrie Coon – qui a joué Margot Dunne contre Nick Dunne d’Affleck dans « Gone Girl » – a remis les pendules à l’heure et a affirmé qu’elle ne pensait pas que toute cette bagarre se soit réellement produite. Au moins, s’il y a était une sorte de problème, elle ne s’en souvient pas (et il faut dire ici qu’elle n’est pas dans la scène où Affleck aurait dû porter le redoutable chapeau des Yankees).

En parlant à Le journaliste hollywoodien à propos de « Ghostbusters : Afterlife » et d’autres projets, Carrie Coon a évoqué la rumeur concernant son projet de 2014 avec Affleck. « Je ne me souviens pas d’un arrêt de quatre jours à cause d’un chapeau », a-t-elle déclaré au journaliste Brian Davids.. « Donc, je pense que cela a peut-être été un peu exagéré, même s’ils sont tous les deux très passionnés. Et aussi, David Fincher donne beaucoup de conneries à Ben en général. Mais Ben aime vraiment ça. Je veux dire, le truc que C’était difficile d’être sur le plateau, c’est que Ben était toujours derrière la caméra, demandant à David pourquoi il faisait ce qu’il faisait et l’interrogeant comme s’il était un nerd d’école de cinéma, donc c’était parfois difficile de concentrer Ben. C’est ce dont elle se souvient, mais au moment de la sortie du film – et sur le commentaire du DVD – Fincher et Affleck chantaient tous deux un air différent.