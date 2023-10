Le premier des coéquipiers de Matthew Perry a parlé de sa mort.

Maggie Wheeler, l’actrice qui a joué Janice Hosenstein dans Friends et qui a joué aux côtés de Perry, lui a rendu hommage sur Instagram.

Maggie Wheeler a joué Janice Hosenstein dans Friends

Wheeler a joué la petite amie de Matthew Perry dans la série Crédit : Getty

“Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Mathew Perry. La joie que tu as apportée à tant de personnes au cours de ta trop courte vie perdurera”, a-t-elle écrit.

“Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé.”

Le personnage de Wheeler dans Friends était une petite amie de longue date du personnage de Perry, Chandler Bing.

Actuellement, aucun autre acteur principal de Friends n’a parlé de la mort de Perry.

Matthew Perry a été retrouvé mort noyé à son domicile samedi.

Selon TMZ, un accident cardiaque dans son jacuzzi aurait causé sa mort.

Il n’y avait pas de drogue sur les lieux et aucun acte criminel n’était impliqué, selon des sources de TMZ.

Le casting de Friends La sitcom Friends a pris d’assaut le monde lors de sa diffusion en 1994. L’émission a non seulement lancé la carrière des acteurs, mais est devenue l’une des émissions populaires de l’histoire de la télévision. Voici le casting de Friends : Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green

Courteney Cox dans le rôle de Monica Geller

Matthew Perry dans le rôle de Chandler Bing

Matt LeBlanc dans le rôle de Joey Tribbiani

David Schwimmer dans le rôle de Ross Geller

Lisa Kudrow dans le rôle de Phoebe Buffay

