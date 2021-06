Le 14 juin marquera le premier anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput dont la mort tragique et soudaine a laissé la nation sous le choc et a créé un vide permanent dans la vie de ses proches et de ses fans.

Avant son anniversaire de mort, plusieurs de ses co-stars et membres de l’industrie cinématographique se sont manifestés pour se souvenir de lui pour le grand acteur et la personne aimante qu’il était.

Récemment, l’acteur Prateik Babbar qui a travaillé avec Sushant dans sa dernière sortie en salles « Chhichhore » a parlé de travailler avec le défunt acteur.

Tout en mentionnant que sa carrière était en mode résurrection lorsqu’il a rejoint Sushant Singh Rajput et le casting de Chhichhore, qui ont remporté un prix national, Prateik a déclaré à ETimes dans une conversation exclusive : « J’ai eu la chance de travailler avec lui, même si c’était pour un seul film. C’est devenu un tel succès. C’est un film spécial pour nous tous dans l’équipe. Sushant et moi étions des connaissances qui se croisaient lors d’événements. Je l’avais même vu à la salle de sport plusieurs fois . J’avais remarqué que Sushant avait une aura autour de lui, qui ne ressemblait à personne d’autre dans l’entreprise. Il était unique et il se démarquait. Mon expérience de travail avec lui a été très courte, limitée en grande partie au temps que nous passions à tourner ou à répéter nos scènes ensemble. Ce fut la seule fois où nous nous sommes liés et avons parlé. «

Sur la façon dont ils se sont liés, Prateik a déclaré: « Nous avons fait nos lectures et nos répétitions ensemble en même temps que le tournage était en train d’être mis en place. C’était une personne extrêmement chaleureuse, aimant s’amuser et facile à parler. Mais il s’égarait aussi parfois dans son propre monde. Sushant aimait avoir des conversations ; non seulement il essayait toujours de passer un bon moment sur le plateau, mais il s’assurait que les autres s’amusent aussi. Sushant aimait parler de physique quantique, de planètes, les étoiles et les sciences. Je me souviens encore qu’il voulait visiter l’Antarctique après le tournage du film. J’ai été époustouflé par ça. était unique en son genre, qui voyait les choses différemment et avait des priorités différentes de celles du troupeau. C’était une perle.