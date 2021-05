La co-star de Chhichhore de Sushant Singh Rajput, Abhilasha Patil, décède des suites de complications du COVID-19

Le pays a été témoin d’une augmentation massive des infections au COVID-19 et espère que la deuxième vague mortelle de COVID-19 en Inde était sur le point de culminer a été balayée jeudi alors qu’elle affichait des infections et des décès quotidiens records et que le virus se propageait des villes aux villages. dans le deuxième pays le plus peuplé du monde.

Et alors que le nombre de morts continue d’augmenter et que des milliers de personnes ont perdu leurs proches, un autre acteur de cinéma a trop succombé aux complications du COVID-19.

L’actrice Abhilasha Patil, qui était au début de la quarantaine et qui est apparue principalement dans des films en marathi et en hindi, est décédée mercredi soir des complications de Covid-19. Elle laisse dans le deuil son mari et son fils.

Abhilasha Patil a joué dans des films marathi populaires comme «Tujha Manjha Arrange Marriage», «Bayko Deta Ka Bayko», «Pipsi» pour n’en nommer que quelques-uns.

Elle a également participé à de nombreux projets de Bollywood tels que «Badrinath Ki Dulhania», «Good Newwz» et «Chhichhore» qui mettaient en vedette Sushant Singh Rajput dans le rôle principal.

Sanjay Kulkarni, qui a partagé l’espace d’écran avec Abhilasha Patil dans le feuilleton quotidien « BaapManus », a confirmé la nouvelle de la disparition de l’acteur à indianexpress.com. Il a dit: « Hier soir vers six heures, j’ai reçu un appel de Jyoti Patil, qui travaillait avec nous à BaapManus, au sujet de la mauvaise santé d’Abhilasha. J’ai appris qu’elle était allée à Benaras où elle avait eu de la fièvre et à son retour à Mumbai, elle a testé positif pour le coronavirus. J’ai essayé de la contacter, mais ses deux numéros ont été désactivés. Puis vers 20h30, l’acteur Anand Prabhu, qui jouait notre fils dans la même émission, m’a informé de sa disparition. Cela a été tellement choquant parce que elle avait tant à réaliser dans la vie. Elle avait des projets. Abhilasha était généreuse et une artiste si travailleuse. C’est une énorme perte pour l’industrie. «

Plusieurs membres de l’industrie cinématographique ont pleuré sa mort.

L’acteur-réalisateur Shashank Udapurkar, qui avait collaboré avec Abhilasha sur Prawaas, a partagé un post sur Facebook qui disait: « Abhilasha Patil, co-artiste très travailleur et énergique. Nous avons travaillé ensemble à PRAWAAS. Je n’ai pas de mots à exprimer. RIP Abhilasha Ji (sic). «

Pallavi Ajay a également écrit une note de condoléances en marathi pour Abhilasha.

Regarde:

खूप मेहनत घेऊन काम करीत होतीस …. baapmanus ला आपण भेटलो होतो … आई होतीस माझी. . « नुसतं profitez de » असं म्हणून काम … Publié par Pallavi Ajay le mardi 4 mai 2021

Abhilasha Patil, co-artiste très travailleuse et énergique. Nous avons travaillé ensemble à PRAWAAS. Je n’ai pas de mots pour exprimer RIP Abhilasha Ji. Publié par Shashank S Udapurkar le mardi 4 mai 2021

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré jeudi 412262 nouveaux cas de COVID-19, le pic le plus élevé en une journée depuis le début de la pandémie et 3 980 nouveaux décès dus au virus. Avec cela, le nombre total d’infections en Inde est passé à 21 077 410 et son nombre de morts a été porté à 230 168, selon le tableau de bord du ministère de la Santé de l’Union.

L’Inde a enregistré un total de 3 29 113 récupérations au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de recouvrements dans le pays s’élève désormais à 1 72 80 844.

À l’heure actuelle, l’Inde compte 35,66,398 cas de COVID-19 actifs. Selon le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), pas moins de 29,67,75,209 échantillons ont été testés pour COVID-19 jusqu’au 5 mai. Sur ces 19,23,131 échantillons ont été testés mercredi.