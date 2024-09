La co-star de Bruce Willis dans « Le Sixième Sens » révèle son attitude après le succès du film

Bruce Willis et Haley Joel Osment ont joué les personnages principaux de « Le Sixième Sens »

Haley Joel Osment se souvient de la gentillesse de son Le sixième sens co-star Bruce Willis.

À l’occasion du 25e anniversaire du thriller à succès de M. Night Shyamalan en 1999, Osment, 36 ans, a révélé que Willis, 69 ans, était resté en contact après le film.

«J’ai entendu parler de [Bruce] beaucoup après sa sortie au cours des années suivantes », a déclaré Osment dans une interview avec Divertissement hebdomadaire. « Il laissait des messages vocaux à la maison de temps en temps, juste pour s’enregistrer. »

Il a poursuivi : « Il appelait simplement à l’improviste… avant le voyage. Nous sommes allés ensemble deux fois au Japon… pour ouvrir The Sixth Sense dans différentes villes.

Il a ajouté : « Alors [Bruce] J’appelais avant, et parfois je rentrais de l’école et le répondeur clignotait et c’était lui qui disait : « Hé, Haley Joel. Je dis juste bonjour.’

« À ce moment-là, j’étais assez vieux pour avoir vu beaucoup de films de Bruce, ce qui ajoutait beaucoup d’enthousiasme », a-t-il déclaré.

« Et c’est quelque chose qui dure toute votre carrière, où vous travaillez avec des gens que vous avez aimé regarder dans d’autres domaines », a poursuivi Osment.

« Cela m’a fait une énorme impression parce que c’était la première célébrité gigantesque avec laquelle je travaillais à un âge où j’étais conscient de sa célébrité », a-t-il ajouté.

Haley Joel Osment avait 10 ans lorsqu’il travaillait aux côtés Mourir dur star Bruce Willis dans le chef-d’œuvre de Shyamalan Le sixième sens.