La co-animatrice de “Wheel of Fortune”, Vanna White, fête ses 40 ans d’émission: “Je suis tellement reconnaissante”

Vanna White célèbre une étape importante de sa carrière.

L’épisode de mardi soir de “Wheel of Fortune” a marqué le 40e anniversaire de White dans l’émission. Elle s’est rendue sur Instagram pour célébrer ce grand accomplissement en publiant deux photos d’elle et du co-animateur Pat Sajak.

“Je n’arrive pas à croire que je dis ça, mais il y a 40 ans aujourd’hui, j’ai enregistré mon premier épisode de @wheeloffortune. Ça a aussi été 40 ans merveilleux”, a écrit White. “Je suis tellement reconnaissant envers ceux d’entre vous qui regardent et tous ceux qui, dans les coulisses, nous font bien paraître. Nous ne serions pas encore là sans vous tous ! (Et le gâteau était délicieux !)”

Lors de l’enregistrement de son épisode d’anniversaire, l’équipe a présenté à White un gâteau “Wheel of Fortune”, avec le tableau à lettres emblématique, qui épelle “Vanna”, et un certain nombre de découpes de White dans de belles robes qu’elle a portées au cours de ses décennies dans l’émission. .

COMBIEN DE ROBES VANNA WHITE POSSÈDE-T-ELLE ? À L’INTÉRIEUR DE LA GARDE-ROBE DU CO-HÔTE “WHEEL OF FORTUNE”

Le compte Instagram officiel “Wheel of Fortune” a également publié son propre hommage à White, partageant une vidéo des coulisses du moment où l’équipe l’a surprise avec le gâteau.

On pouvait la voir vêtue d’une robe rose, disant dans la vidéo qu’elle était « bouleversée », et on pouvait entendre Sajak la féliciter.

“C’était il y a 40 ans… cette jeune femme est entrée dans le studio, tremblante, et a fait son premier ‘Wheel of Fortune’… joyeux 40e, ma chère”, a déclaré Sajak.

White est montée pour la première fois sur la scène “Wheel of Fortune” en 1982, et elle est depuis devenue un nom familier.

“Jetez un coup d’œil dans les coulisses de la célébration du 40e anniversaire de Vanna ! Uniquement le meilleur pour notre icône de mode préférée, la tourneuse de lettres et la personne avec une âme aussi belle qu’elle”, a légendé l’émission. White s’est rendu dans la section des commentaires et a répondu : “On dirait que c’était hier !”

Au cours des quatre dernières décennies, White a porté plus de 7 000 robes lors de ses apparitions dans la série. Dans une vidéo publiée sur le site Web “Wheel of Fortune”, White parle du processus de sélection d’une robe à porter, affirmant qu’elle en a essayé 50 la veille du tournage, puis en a choisi une le jour de l’émission.

“Je ne peux pas les garder, malheureusement. Les designers me laissent les emprunter, puis ils les reprennent”, déclare White dans la vidéo.

Alors que White est maintenant le maître du tableau des lettres, elle a parlé sur “The Kelly Clarkson Show” du moment où elle a dévoilé la mauvaise lettre quand elle était nouvelle, et ce n’était pas un écran numérique.

“J’étais mortifié. Je ne me souviens même pas quelle était la bonne énigme. C’était soit ‘Dr Spock’ ou ‘M. Spock’ et j’ai tourné le ‘M’ ou le ‘D’ et je me suis dit, ‘C’est la mauvaise lettre ! Oh, mon Dieu ! » elle a dit à Kelly Clarkson.

En 1997, l’émission est passée au tableau d’affichage numérique, avec White disant maintenant: “Je ne les toucherai pas à moins qu’ils ne s’allument”, donc si la mauvaise lettre est révélée, “l’erreur ne sera pas la mienne”.

Tout au long de ses 40 années dans la série, Sajak et White ont formé un lien très étroit, White révélant il y a quelques années qu’ils ne se sont battus qu’une seule fois dans toute leur relation de travail. White a expliqué à Fox News Digital que l’argument, “croyez-le ou non”, concernait “mettre du ketchup sur un hot-dog”. Elle a estimé que le ketchup et la moutarde vont bien sur un hot-dog, tandis que Sajak n’aime que la moutarde sur le sien.

White n’a pas eu peur d’admettre que l’argument était étrange, en disant: “Je suis d’accord, c’est [weird].”

L’année dernière, White et Sajak ont ​​signé pour continuer “Wheel of Fortune” pendant la saison 2023-2024.