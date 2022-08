La co-animatrice de “Live with Kelly and Ryan”, Kelly Ripa, partage de grandes nouvelles sur Instagram à propos de son nouveau livre “Live Wire”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kelly Ripa a partagé des nouvelles passionnantes avec ses fans à propos de son nouveau livre, “Live Wire”.

L’animatrice de “Live with Kelly and Ryan” s’est rendue sur INstagram le DATE pour annoncer qu’elle partirait en tournée pour promouvoir sa nouvelle entreprise.

“À parts égales ravies et nerveuses d’annoncer ma tournée de livres pour LIVE WIRE”, a écrit l’animateur de “Live with Kelly and Ryan” sur Instagram. “UNE VISITE DU LIVRE ! Imaginez ça. Je serai rejoint par des invités captivants, sans parler des invités sexy, alors rendez-vous sur le lien dans ma bio pour en savoir plus.”

La maman de trois enfants fera trois arrêts pour sa tournée “Live Wire”. Le premier à Red Bank, New Jersey le 28 septembre, puis Symphony Space à New York le 29 septembre et le dernier arrêt aura lieu au Theatre at Westbury à Long Island, New York.

KELLY RIPA RETOURNE À LA RÉCLAMATION DU FAN QU’ELLE A UTILISÉ UN FILTRE SUR LE SELFIE NATRUE AVEC MARK CONSUELOS: “C’EST L’ANGLE”

Selon la description du livre, il s’agit d’une “collection d’essais personnels sur l’enfance, la maternité, le mariage, sa carrière et l’intersection de tout ce qui précède – mettant en évidence sa réflexion, son assurance et sa profonde compréhension de la dynamique du genre et du pouvoir. “

KELLY RIPA ET MARK CONSUELOS MONTRENT DE LA PEAU DANS UN INSTANTANÉ VAPEUR AU BORD DE LA PISCINE AVEC DES CISAILLES PAL JAKE

Le mari de Ripa, Mark Consuelos, n’a pas tardé à soutenir sa femme, commentant “Je ne peux pas attendre !!!” sur sa publication Instagram et avec sa propre publication sur les réseaux sociaux. Il a posté sur son propre Instagram annonçant qu’il accompagnerait Ripa pour son premier arrêt dans le New Jersey en tant qu’invité spécial.

“Honorée et extrêmement fière de rejoindre ma préférée @kellyripa dans le New Jersey pour sa #LiveWire Book Tour ! Utilisez le code LIVEWIRE pour obtenir votre billet maintenant avant qu’il ne soit mis en vente au public !”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Les billets pour la tournée du livre “Live Wire” de Ripa seront mis en vente le vendredi 5 août. Le livre sortira le 27 septembre.