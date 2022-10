La CNUCED avertit que l’Asie et l’économie mondiale se dirigent vers une récession

L’Asie de l’Est et du Sud-Est devrait afficher des taux de croissance inférieurs à ceux des cinq années précédant la pandémie. Kiyoshi Ota | Bloomberg | Getty Images

L’ONU lance un avertissement que le monde est “au bord d’une récession” et que les pays en développement comme ceux d’Asie pourraient en supporter le poids. Les politiques monétaires et budgétaires dans les économies avancées – y compris la poursuite des hausses des taux d’intérêt – pourraient pousser le monde vers une récession et une stagnation mondiales, a déclaré lundi la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). actualités liées à l’investissement Citigroup abaisse l’objectif de fin d’année du S&P 500 à 4 000 et prévoit une baisse de l’année 2023 Un ralentissement mondial pourrait potentiellement infliger des dégâts pires que la crise financière de 2008 et le choc du Covid-19 en 2020, a averti la CNUCED dans son Rapport sur le commerce et le développement 2022. “Toutes les régions seront touchées, mais les sonnettes d’alarme sonnent surtout pour les pays en développement, dont beaucoup se rapprochent du défaut de paiement”, indique le rapport.

Nous avons encore le temps de prendre du recul par rapport au bord de la récession. Rien n’est inévitable. Nous devons changer de cap. Rebeca Grynspan Secrétaire général de la CNUCED

Les économies asiatiques et mondiales se dirigent vers une récession si les banques centrales continuent d’augmenter les taux d’intérêt sans utiliser également d’autres outils et en examinant l’économie de l’offre, a déclaré la CNUCED, ajoutant qu’un atterrissage en douceur souhaité serait peu probable. “Aujourd’hui, nous devons avertir que nous sommes peut-être au bord d’une récession mondiale induite par les politiques”, a déclaré la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, dans un communiqué. “Nous avons encore le temps de prendre du recul par rapport au bord de la récession. Rien n’est inévitable. Nous devons changer de cap.” “Nous appelons donc à un dosage politique plus pragmatique qui déploie des contrôles stratégiques des prix, des taxes exceptionnelles, des mesures anti-trust et des réglementations plus strictes sur la spéculation sur les matières premières. Je le répète, un dosage politique plus pragmatique… nous devons également redoubler d’efforts pour mettre fin la spéculation sur les prix des matières premières.”

Impact sur l’Asie

Le pronostic est sombre dans toute la région, selon le rapport de la CNUCED. Les hausses de taux d’intérêt aux États-Unis cette année réduiront d’environ 360 milliards de dollars les revenus futurs des pays en développement hors Chine, tandis que les flux nets de capitaux vers les pays en développement sont devenus négatifs. “Sur le net, les pays en développement financent désormais les pays développés”, indique le rapport. “Les hausses de taux d’intérêt par les économies avancées frappent le plus durement les plus vulnérables. Quelque 90 pays en développement ont vu leur monnaie s’affaiblir face au dollar cette année.” L’Asie de l’Est et du Sud-Est devrait afficher des taux de croissance inférieurs à ceux des cinq années précédant la pandémie. La CNUCED s’attend à ce que l’Asie de l’Est affiche une croissance de 3,3 % cette année, contre 6,5 % l’année dernière. Des importations coûteuses et un ralentissement de la demande mondiale d’exportations ainsi que le ralentissement de la Chine ajouteront également une pression supplémentaire sur cette partie de la région, selon le rapport.

Le surendettement augmente en Asie du Sud et en Asie occidentale. Le Sri Lanka est en défaut souverain, l’Afghanistan reste surendetté et la Turquie et le Pakistan font face à une hausse des rendements obligataires. Le Pakistan est sous le choc des inondations et souffre déjà d’une dette croissante et de réserves de change en baisse.

Se concentrer uniquement sur une approche de politique monétaire – sans aborder les problèmes d’offre sur les marchés du commerce, de l’énergie et de l’alimentation – face à la crise du coût de la vie pourrait en effet l’exacerber.