La CNUCED appelle à une action mondiale pour stimuler la croissance en réduisant les inégalités mondiales

L’organisme commercial des Nations Unies a appelé mercredi à relancer la croissance mondiale en réduisant les inégalités entre les pays et à ce que les principales banques centrales jouent un rôle plus important dans la stabilisation de l’économie mondiale.

Dans son Rapport sur le commerce et le développement 2023, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a déclaré que les inégalités croissantes entre les pays contribuaient à la faiblesse de la demande mondiale et limitaient les investissements et la croissance.

« Il n’existe pas de force motrice claire pour propulser l’économie mondiale sur la voie d’une reprise solide et durable », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration accompagnant le rapport, la Secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a déclaré qu’il était nécessaire d’adopter une combinaison équilibrée de mesures budgétaires, monétaires et du côté de l’offre pour parvenir à la viabilité financière et stimuler l’investissement.

« La réglementation doit s’attaquer aux asymétries croissantes du système commercial et financier international », a-t-elle déclaré.

La CNUCED a déclaré que la croissance économique mondiale devrait ralentir, passant de 3 % en 2022 à 2,4 % cette année, avec peu de signes de rebond en 2024.

Pour contrer le ralentissement de la croissance, le rapport recommande que la réduction des inégalités devienne une priorité politique dans les pays développés et en développement. Il a déclaré que les banques centrales devraient jouer un rôle plus important dans la stabilisation de l’économie et que les systèmes d’endettement devraient garantir un accès fiable aux liquidités pour atteindre cet objectif.

« Au vu des interdépendances croissantes au sein de l’économie mondiale, les banquiers centraux devraient assumer une fonction de stabilisation plus large, ce qui aiderait à équilibrer les priorités de la stabilité monétaire avec la viabilité financière à long terme », indique le rapport.