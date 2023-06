La clôture de six pieds de notre voisin va gâcher notre vue sur la mer… nous sommes absolument furieux contre le conseil – ils doivent faire preuve de fermeté

Les LOCAUX sont absolument furieux des projets de clôture de six pieds qui gâcheront leur vue sur la mer.

Le club privé exclusif Soho House veut ériger des portes en fer forgé dans son club de plage sur le front de mer de Brighton.

Les résidents vivant derrière Soho House à Brighton disent que leur vue sera ruinée Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Elaine Craig, Doug Allison et Gerry Merritt ne pourront pas profiter de la vue sur la mer Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Il a envoyé une demande de planification détaillée au conseil pour une paire de portes d’entrée Art Déco de deux mètres de haut entre ses bâtiments du pont supérieur.

Il veut également que des plantes hautes, des jardinières profondes et des «plantes épineuses» bordent les limites du club.

Mais les voisins sont furieux et prétendent que les portes bloqueront la vue idyllique sur la mer de la Manche.

Ils disent que les portes ne profiteront qu’aux «quelques riches» qui peuvent se permettre les frais d’adhésion de 2 750 £.

Les résidents affirment que l’écart de 10 mètres entre les deux bâtiments offre aux visiteurs et aux habitants une belle vue sur la mer qui devrait être préservée pour tous.

‘C’EST HORRIBLE’

Doug Allison, 76 ans, qui vit dans le bâtiment Van Alen en face des portes proposées, a déclaré: «C’est scandaleux et va beaucoup, beaucoup plus loin que les plans initiaux de ce développement.

«Soho House a également mis des bouches d’aération et des sorties sur les toits des deux bâtiments, ce qui n’était pas non plus prévu dans les plans. Nous n’en sommes pas contents. »

M. Allison, un homme d’affaires à la retraite qui a acheté sa propriété il y a huit ans, a ajouté: « Je pense que les urbanistes doivent garder un contrôle strict sur Soho House. »

Au sommet de leur renommée, Emma Bunton des Spice Girls – Baby Spice – vivait dans un appartement penthouse dans les bâtiments Van Alen, mais a vendu et est parti il ​​y a quelques années.

Brighton Beach House, situé sur une terrasse classée Grade II, est le premier lieu Soho House à ouvrir dans le Sussex. La société gère 41 clubs dans le monde.

Les membres qui peuvent payer jusqu’à 1 300 £ par an pour l’accès s’ils ont moins de 27 ans, ou 2 750 £ s’ils sont plus âgés.

Lors des demandes d’aménagement initiales pour le club des membres privés, l’une des conditions posées par le conseil était le maintien de l’écart de 10 mètres.

Il se lisait comme suit: «Un écart visuel de dix mètres doit être maintenu en permanence entre les deux structures construites autorisées au niveau supérieur. L’écart doit rester en permanence libre de toute obstruction visuelle.

Une autre résidente, qui est handicapée, a acheté son appartement au rez-de-chaussée il y a deux ans et est furieuse des plans.

Elle a déclaré: «Lorsque j’ai acheté ma propriété en bord de mer, j’ai vérifié toutes les demandes de planification et il n’y avait absolument rien de tel sur les cartes.

“Mon appartement au rez-de-chaussée est juste en face de l’écart et il a une belle vue sur la mer. J’ai dépensé environ 200 000 £ pour adapter l’appartement à mes besoins de mobilité.

« La dernière chose que je veux voir, ce sont d’immenses portes ornées placées sur ma vue sur la mer. J’en suis furieux.

ÉLITISTE

Gerry Merritt, 64 ans, un constructeur, a déclaré : « Il y a eu toutes sortes de ‘mission creep’ sur ce développement et cela continue.

« Soho House a mis toutes sortes de rebuts sur les toits du bâtiment comme une cheminée pour un four à pizza, des sorties de chaudière et des unités d’admission d’air. Cela a l’air d’être un gâchis complet si vous le regardez de haut.

M. Merritt a déclaré: «Ils veulent clairement ajouter les portes et les plantes de huit pieds de haut pour masquer leurs membres de la rue, mais ce faisant, ils vont à l’encontre de ce que les planificateurs leur ont donné la permission.

« Les planificateurs du conseil municipal doivent faire preuve de fermeté. La vue ne profite pas qu’aux résidents d’en face, elle profite à tous, et la fermer priverait tout le monde.

Elaine Craig, qui vit dans la rue voisine de Camelford, a qualifié le club privé d ‘«élitiste» et a appelé le conseil à rejeter la demande.

Elle a déclaré: « Ne vous y trompez pas, Soho House est chère et élitiste. Nous avons un conseil contrôlé par les travaillistes et les conseillers devraient prouver qu’ils croient en l’égalité en rejetant cette demande.

« Les gens sont assez en colère à ce sujet, car il y aura d’autres empiétements et intrusions dans les termes de la demande de planification d’origine et nous n’allons tout simplement pas le tolérer. »

Rupert Barker, un producteur de télévision, a déclaré: «Tout le monde craint que si cela est autorisé, que se passe-t-il ensuite? On nous a assuré qu’il n’y avait pas de plans pour d’autres portes ou clôtures, mais nous ne sommes pas entièrement confiants.

Les opposants aux portes ont exprimé leurs inquiétudes en ligne avec un résident disant: «Ce n’est pas ce que les travaillistes et les habitants de cette ville soutiennent, ce qui était évident lors des élections locales. Ensemble, luttons contre les inégalités.

Un autre a ajouté: «La beauté du front de mer est de pouvoir se promener et regarder la mer, pas leur clôture, ce qui donne à leurs clients membres privés payants une belle vue tout en enlevant la vue à tout le monde.

« Le front de mer doit être protégé en tant qu’élément précieux du patrimoine de Brighton et non à vendre au plus offrant. »

Un porte-parole de Soho House a assuré que les portes et la balustrade proposées « préserveront » la vue emblématique sur la mer de Brighton.

Une porte-parole de Soho House a déclaré: «La plupart de nos membres vivent localement et travailler en partenariat avec la communauté est important pour nous.

« L’installation proposée des portes et des garde-corps en profilé métallique mince orné préservera la vue sur la mer depuis Marine Parade. »

Cela survient alors que les habitants de la « meilleure ville balnéaire » du Royaume-Uni ont affirmé que la région était en fait « un dépotoir ».

Elaine Craig, qui vit à proximité de Camelford Street, a qualifié le club privé d ‘«élitiste» et a appelé le conseil à rejeter la demande. Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Les membres paient jusqu’à 1 300 £ par an pour accéder à Soho House s’ils ont moins de 27 ans, ou 2 750 £ s’ils sont plus âgés Crédit : David McHugh / Brighton Pictures