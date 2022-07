La cloche du navire liée à la Confédération canadienne a une maison américaine improbable

Si je souhaite voir la Liberty Bell de l’Amérique, je n’ai qu’à voyager jusqu’à Philadelphie. Si un Canadien souhaite voir l’équivalent de sa nation, il doit se rendre au village de pêcheurs de Prospect Harbour, dans la ville de Gouldsboro, Maine (pop. 1 750).

Quoi ? Pourquoi, n’importe quel Canadien raisonnable pourrait-il demander, un symbole majeur de l’unité canadienne, la cloche du navire du SS Reine Victoria, où les Pères de la Confédération se sont réunis en 1864 pour créer la nouvelle nation du Canada, ornent le bureau municipal de Gouldsboro au lieu du magnifique édifice du Parlement à Ottawa?

Bonne question, mais seulement si le lecteur suppose que l’histoire n’a pas besoin d’être plus logique que le déplacement des courants et des vagues océaniques. Et c’est ainsi que l’histoire commence.

Le Queen Victoria a été construit en Écosse et la cloche de son navire a sonné dans les années 1850. Le navire a été commandé par un entrepreneur de Québec pour livrer sur le fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement canadien a repris le navire en 1859 lorsque le propriétaire a contracté des dettes importantes.

En août 1864, le Queen Victoria est amarré à Charlottetown. Une pénurie d’hôtels et d’auberges a poussé les Pères de la Confédération à utiliser le navire comme lieu de rencontre pour discuter de l’opportunité d’unir les provinces en une fédération.

À la fin de la conférence, le Queen Victoria a été attribué à un homme d’affaires québécois pour effectuer des trajets commerciaux entre l’Est du Canada et Cuba. En octobre 1866, le navire revenait de Cuba lorsqu’un ouragan a frappé à 230 milles au large des côtes de la Caroline du Nord. Le vent a déchiré les voiles, des fuites ont surgi dans la coque du navire et des problèmes avec les chaudières ont forcé le capitaine Paul Poillet à envoyer le drapeau de détresse.

Un petit brick de Prospect Harbor, Maine, le Ponvert, construit à Prospect Harbor et dirigé par le fils du pays, Rufus Allen, a répondu. Un marin du Queen Victoria avait déjà été emporté par-dessus bord, mais les autres membres de l’équipage, 41 en tout, ont pu embarquer sur le Ponvert.

Le capitaine Poillet a exprimé ses remerciements pour le sauvetage en remettant à Rufus Allen la cloche du navire et un service à thé en argent sterling. Le capitaine Allen stocka ces deux cadeaux dans son entrepôt de New York jusqu’en 1875, date à laquelle il décida d’offrir la cloche au lycée de Prospect Harbor où elle sonnait chaque matin pour appeler les élèves à l’école.

Là, la cloche est restée pendant plus de 50 ans, jusqu’à ce que le bâtiment soit démoli et que la cloche soit donnée au Prospect Harbor Women’s Club. La cloche a pris la poussière jusqu’à ce que le club en transfère la propriété à la ville de Gouldsboro.

À l’époque du centenaire du Canada en 1967, un historien local du Maine a fait des recherches sur la cloche. Sa découverte de ses origines a suscité des reportages dans les médias et, à son tour, des demandes de renseignements de la part des Canadiens, qui voulaient que la cloche soit rapatriée. Cet effort s’est finalement transformé en une demande de prêt de la cloche pour la célébration du 150e de l’unification du Canada.

Deux de ces prêts ont été consentis : l’un à un musée d’Ottawa, l’autre à un musée du Manitoba. Le premier prêt a suscité la colère et la division à Gouldsboro; le second moins parce que le musée du Manitoba payait des frais de location.

Tout porte à croire que les efforts du Canada pour rapatrier la cloche se poursuivront. La revendication de propriété du Canada repose en grande partie sur l’affirmation raisonnable que puisque le Queen Victoria demeure la propriété du gouvernement, son capitaine n’a pas le droit de donner la cloche. Pour Gouldsboro, la cloche est devenue le symbole du courage des marins de Prospect Harbour et de leurs compétences en construction de bateaux.

Parmi les défis auxquels sont confrontés les Canadiens et les habitants de Gouldsboro : la possession, comme le dit le dicton, est-elle les neuf dixièmes de la loi ? L’identité d’une nation peut-elle être enveloppée par un symbole ? Une ville relativement pauvre du Down East peut-elle se permettre d’être généreuse ? La vraie question est-elle le « rapatriement » ou la sagesse de Salomon peut-elle être évoquée pour créer un résultat gagnant-gagnant ?

