La Clinton Global Initiative annonce une nouvelle proposition pour aider à reconstruire l’Ukraine et fournir un soutien humanitaire

La Clinton Global Initiative a annoncé la création d’une nouvelle organisation pour aider à reconstruire l’Ukraine et fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par l’invasion russe qui a duré 18 mois.

À New York, les responsables de la Clinton Global Initiative 2023 ont annoncé la création du CGI Ukraine Action Network, ainsi que de nombreuses promesses financières, pour soutenir les organisations à but non lucratif travaillant en Ukraine, alors que la conférence annuelle de deux jours s’ouvre lundi.

La nouvelle organisation, qui sera officiellement annoncée mardi, est conçue pour mobiliser les partenaires existants de CGI et d’autres dirigeants du monde entier, afin de créer et de financer de nouveaux engagements pour les Ukrainiens.

C’est le résultat d’un effort de collaboration entre Hillary Clinton, ancienne secrétaire d’État et candidate démocrate à la présidentielle, et Olena Zelenska, première dame d’Ukraine.

La Russie a envahi pour la première fois la frontière orientale de l’Ukraine en février 2022. L’armée russe est restée dans le pays, décimant ses infrastructures, compromettant son réseau énergétique et bombardant des écoles et des sites civils.

Les dirigeants politiques, commerciaux et philanthropiques qui ont participé à CGI espèrent que la nouvelle organisation fournira aux organisations à but non lucratif travaillant en Ukraine un projecteur pour amplifier leur impact et augmenter par la suite leurs engagements monétaires dans leurs efforts.

L’organisation à but non lucratif Save Ukraine, qui a ouvert des centres communautaires dans tout le pays pour aider les familles – et en particulier les enfants – traumatisés par la guerre et sauver les enfants ukrainiens détenus en Russie, devrait recevoir des engagements de soutien lors de la conférence.

L’organisation à but non lucratif a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser l’argent pour ouvrir davantage de centres, a déclaré Olga Yerokhina, porte-parole de l’association.

« Nous savons que nous n’avons pas le choix – nous devons travailler dur et nous y sommes prêts », a déclaré Yerokhina, basée à Kiev. « Mais nous avons aussi ce sentiment de : ‘Les gars, s’il vous plaît, ne nous quittez pas parce que nous voulons être avec vous.’ Si nous ne sommes pas avec vous, la Russie va tout simplement nous effacer de la carte du monde. »

L’acteur Liev Schreiber, co-fondateur de BlueCheck Ukraine, qui examine les petites organisations à but non lucratif ukrainiennes effectuant un travail humanitaire dans leurs communautés afin que les donateurs puissent en apprendre davantage sur ces petites organisations et se sentir à l’aise pour les financer, a déclaré que l’un des objectifs majeurs de toute organisation à but non lucratif visant à aider l’Ukraine est de rappeler aux gens que les Ukrainiens souffrent et luttent toujours.

« Le meilleur résultat possible est de faire savoir aux gens qu’ils sont toujours [in] une situation existentielle », a déclaré Schreiber. « Les démocraties sont conçues pour résister à des obstacles impossibles. Et ça a fonctionné. Cela a été un miracle à bien des égards…. C’est vraiment une histoire de David et Goliath. C’est extraordinaire. Et il n’y a pas qu’eux. C’est nous qui les soutenons. Comment pouvons-nous y renoncer maintenant ? »

Schreiber a parlé lors d’un panel lundi matin des besoins de l’Ukraine à court et à long terme, aux côtés de Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Fran Katsoudas, responsable du personnel, de la politique et des objectifs de Cisco, et de l’acteur Orlando Bloom, qui sert de Ambassadeur itinérant de l’UNICEF.

« Je suis très fier de la communauté mondiale », a déclaré Schreiber. « C’est un test pour nous. Est-ce que nous nous en soucions vraiment ? Je pense que jusqu’à présent, nous avons eu un succès remarquable en les soutenant. Tant de pays ont fait quelque chose d’extraordinaire pour les aider. C’est important. Nous ne pouvons pas l’oublier. »

Hillary Clinton, l’ancien président Bill Clinton et la vice-présidente de la Fondation Clinton, Chelsea Clinton, ont annoncé le mois dernier que la conférence chercherait à obtenir davantage d’engagements pour aborder la guerre en Ukraine, le changement climatique, les problèmes de santé, la violence sexiste et d’autres questions.

« Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde, même face aux circonstances les plus désastreuses, prennent la décision profonde de choisir l’espoir et de continuer », a déclaré l’ancien président à l’Associated Press dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Chez CGI, nous nous efforçons de trouver des moyens d’aller de l’avant face à des défis de taille : agir maintenant, trouver de nouveaux partenaires et persévérer dans nos efforts pour faire une différence positive dans la vie des gens. »

Ces engagements s’inscrivent dans le thème « Continuer » de CGI cette année.

