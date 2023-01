La clinique médicale Will-Grundy reçoit une subvention de 50 000 $ pour le programme HHH – Shaw Local

La clinique médicale Will-Grundy a annoncé qu’elle avait reçu une subvention de 50 000 $ de Telligen Community Initiative, une fondation caritative privée basée dans l’Iowa. Ces fonds soutiendront le programme Housing, Healthcare Hope, qui vise à répondre à la fois aux besoins en matière de soins de santé et de logement des participants.

En juillet 2020, WGMC a élargi le filet de sécurité sociale du comté de Will en créant un nouveau programme connu sous le nom de programme de logement, de santé et d’espoir. Le programme s’attaque aux disparités inhérentes aux soins de santé de ceux qui vivent l’itinérance et vise à comprendre et à éliminer les facteurs sous-jacents qui conduisent à l’insécurité du logement.

La population la plus nécessiteuse que ce programme dessert est constituée de près de 300 personnes sans abri dans le comté de Will et de personnes précaires qui n’ont pas accès à des soins médicaux et à une maison médicale, soit près de 8 000 personnes dans le comté de Will. Les clients de HHH sont sous-assurés ou non assurés, proches du seuil de pauvreté, manquent de maisons médicales et/ou sont sans abri, ce qui entraîne une cooccurrence élevée entre les problèmes de santé chroniques, la maladie mentale et la consommation d’opioïdes. L’objectif primordial de HHH est de répondre de manière globale aux besoins des participants avec des services complets, garantissant des soins de santé disponibles et accessibles aux communautés qu’il dessert.

Le programme était l’une des 21 subventions sélectionnées pour le cycle de financement 2022 de TCI dans l’Illinois et l’Iowa, qui a accordé un total de 918 137 $ en subventions à des organisations à but non lucratif dans ces États. Cela comprend 12 subventions totalisant 507 580 $ à des organisations à but non lucratif de l’Illinois et 410 557 $ de financement à neuf bénéficiaires de l’Iowa. TCI travaille pour soutenir des projets dans les domaines de financement prioritaires du développement du personnel de santé et de l’accès aux soins pour les personnes mal desservies. Depuis 2014, TCI a accordé plus de 15 millions de dollars à 357 organisations et projets dans l’Iowa, l’Illinois, l’Oklahoma et le Colorado.

Le programme HHH a servi 220 participants au cours de l’exercice 2021-22. Ces participants ont réduit leur utilisation de l’hôpital, ont diminué l’utilisation des salles d’urgence des hôpitaux, ont trouvé un logement permanent et/ou ont eu accès à des services de santé cohérents. Sur la base de ce succès et du flux de financement accru de TCI, les résultats escomptés pour 2022-2023 sont d’aider 200 participants supplémentaires.