La clinique du Dakota du Nord accélère son déménagement de l’autre côté de la rivière vers le Minnesota

MOORHEAD, Minnesota (AP) – Le propriétaire d’une clinique d’avortement du Dakota du Nord qui risque de fermer ce mois-ci dirigeait la circulation et les livraisons vendredi à son nouvel emplacement prévu à quelques kilomètres de là dans le Minnesota.

La Red River Women’s Clinic, qui opère dans une rue animée du centre-ville de Fargo depuis 1998, fermera cet endroit le 26 août à moins qu’un juge ne bloque une loi de déclenchement du Dakota du Nord interdisant l’avortement. En attendant, un déménagement est déjà en cours à un peu plus de 3 kilomètres dans un immeuble de bureaux en brique de trois étages au milieu d’une zone commerciale.

La propriétaire de la clinique, Tammi Kromenaker, a refusé de parler des détails de l’installation de Moorhead, promettant une déclaration plus tard au cours de ce qu’elle a dit être une journée chargée de livraisons prévues. Pendant qu’elle parlait, un camion de déménagement s’est arrêté dans la rue et un camion de déménagement a traversé un parking.

Certains partisans du droit à l’avortement dans le Dakota du Nord espèrent toujours que la clinique de Kromenaker pourra l’emporter dans un procès alléguant que l’avortement est protégé par la constitution de cet État. Aucune audience n’est encore prévue.

Bien que Kromenaker ait précédemment déclaré qu’elle ne déménagerait qu’en cas d’échec du litige, la déclaration qu’elle a faite plus tard vendredi suggérait qu’elle était pleinement engagée dans la réinstallation.

« La Red River Women’s Clinic a trouvé notre nouvelle maison, dit-elle. « Nous ne pourrions être plus fiers de pouvoir continuer à fournir des soins d’avortement à notre communauté et à la région. Cela n’a pas été une entreprise facile.

Elle a ajouté: «Alors que les lumières s’éteignent sur l’avortement légal dans le Dakota du Nord, nous voulons assurer à tout le monde que la clinique pour femmes de Red River est là pour rester. Les soins d’avortement continueront d’être disponibles dans notre région.

La relocalisation de la clinique a été stimulée par 1 million de dollars de dons GoFundMe.

Kromenaker a déclaré qu’elle avait cherché un nouvel emplacement à louer ou à acheter pendant plus d’un an et qu’elle avait finalement dû acheter un immeuble de bureaux plus grand que nécessaire. Elle a dit que ce serait aux autres locataires de rester. Elle a déclaré que la location d’espaces à des locataires compatibles donnerait à la clinique une “stabilité financière à long terme”.

Le bâtiment est apparu pour la plupart vide vendredi.

Kromenaker a refusé de dire quand la nouvelle clinique serait prête, mais a déclaré que les patients ne verraient aucune interruption des services.

Le représentant de l’État républicain du Minnesota, Tim Miller, directeur d’une coalition anti-avortement qui s’oppose à la nouvelle clinique, a déclaré à l’Associated Press qu’il prévoyait de défier la ville sur ses règles de zonage et de planification.

“J’ai juste du mal à croire qu’un immeuble de bureaux puisse soudainement devenir une clinique où ils pratiquent des avortements”, a déclaré Miller. “Cela me semble trop simpliste.”

Destini Spaeth, la responsable bénévole de North Dakota Women In Need, qui aide les patients à payer les frais de déplacement, a déclaré que l’installation de Moorhead sera la clinique que la communauté a construite.

“En fin de compte, je pense que les gens avaient besoin d’un endroit pour mettre leur action et leur rage dans quelque chose de bien”, a déclaré Spaeth. « Et je sais que nous nous sentions tous si impuissants. Et cela ressemblait à quelque chose de tangible que nous pouvions voir et rendre possible.

Dave Kolpack, Associated Press