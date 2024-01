La clinique de quartier de Westside s’agrandit, mais le conseil d’architecture de Santa Barbara soutient la révision | Nouvelles locales

Le Westside de Santa Barbara va se doter d’une nouvelle clinique médicale, et elle est un peu plus haute que ce que la Commission de planification a approuvé il y a près d’un an.

Le Cliniques de quartier de Santa Barbara La clinique Westside a reçu l’approbation finale de sa conception au Comité de révision architectural la semaine dernière, mais les concepteurs ont augmenté la hauteur d’environ deux pieds.

Architecte Brian Cearnaldirecteur du Collectif Cearnala déclaré que l’élévation du bâtiment avait besoin de deux pieds supplémentaires pour accueillir l’infrastructure de plomberie de ses suites dentaires.

“Franchement, nous avons toujours su que ce projet consistait à mettre 10 livres dans un sac de cinq livres”, a déclaré Cearnal.

« Nous avons travaillé très dur pour nous assurer que ce soit aussi proche de ce que le Commission de Planification approuvé dans la mesure du possible.

L’ABR a approuvé le projet par 5 voix contre 0.

La clinique située au 621 W. Micheltorena St., près de la rue San Andres, prévoit d’augmenter le nombre de patients médicaux et dentaires servis de 4 502 à 11 200 par an.

Le plan consiste à démolir la clinique existante de deux étages et de 10 454 pieds carrés et de construire une clinique médicale, de santé comportementale et dentaire sur trois étages d’une superficie de 11 149 pieds carrés.

Le nouveau bâtiment atteindra 46 pieds de hauteur, mais la partie la plus haute du bâtiment est en retrait de la rue.

Le projet dispose de 11 places de stationnement sur place et de 22 autres places de stationnement à Première église presbytérienne de Santa Barbaraau 21 E. Constance Ave. Un service de navette amènerait les employés vers et depuis le terrain de l’église.

La clinique Westside est l’une des nombreuses cliniques de quartier de Santa Barbara fournissant des services médicaux aux familles, quelle que soit leur capacité financière.

« Nous sommes très heureux de continuer à faire avancer notre projet ici », a déclaré Dr Mahdi AshrafianPDG des cliniques de quartier de Santa Barbara.

Les membres de l’ABR ont exprimé certaines inquiétudes concernant la hauteur du bâtiment et le fait que les fenêtres n’ont pas augmenté proportionnellement.

“Deux pieds ne semblent pas faire une grande différence, mais je pense que comme la hauteur des fenêtres n’a pas bougé avec cela, les proportions ne sont pas restées les mêmes”, a déclaré Lauren Anderson, membre du conseil d’administration.

Pourtant, elle a déclaré que l’augmentation de la hauteur était « évidemment nécessaire ».

“Je pense que c’est un projet vraiment bien réalisé”, a déclaré David Black, membre de l’ABR. “C’est bien fait.”

Cearnal a déclaré que la majeure partie du quartier est constituée de bâtiments à un ou deux étages, mais que la hauteur de la clinique est nécessaire pour fournir tous les services.

La clinique bénéficie d’un large soutien de la part des responsables médicaux de la communauté. L’augmentation du nombre de patients devrait contribuer à réduire les temps d’attente pour les services au Santé au chalet et d’autres installations.

“Nous comprenons la réalité de devoir augmenter la hauteur du troisième étage”, a déclaré Richard Six, membre de l’ABR.

Il y a un an, la clinique a suscité un appel de la part des propriétaires d’une station-service voisine qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le stationnement. Dans leur contestation, les appelants ont déclaré que les gens se garaient à la station-service et traversaient la rue pour se rendre à la clinique, ce qui, selon eux, était arrivé souvent dans le passé.

Le conseil municipal a toutefois rejeté l’appel et a soutenu le projet.