La clinique de dépistage proposée viserait à prévenir les complications et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète

Une clinique de dépistage proposée pour les personnes atteintes de diabète à Winnipeg viserait à réduire les complications liées à la maladie, comme la perte de vision, les maladies rénales et les amputations, explique le directeur général d’un centre existant axé sur les soins du diabète.

« Pour bon nombre de ces complications… plus nous pouvons les détecter ou les détecter tôt, meilleures sont les chances de retarder toute progression de la maladie et, espérons-le, de la prévenir », a déclaré Toni Tilston-Jones, directeur général de l’Hôpital d’Youville. Centre du diabète, qui souhaite ouvrir une nouvelle clinique de dépistage des yeux, des reins et des pieds.

Cela permettrait aux gens d’être dépistés pour des problèmes de santé potentiels sous un même toit, en un seul rendez-vous et sans frais, a-t-elle déclaré.

Tilston-Jones a déclaré que Youville offre déjà une éducation et des ressources aux personnes vivant avec le diabète, y compris l’accès à une équipe d’infirmières, de diététistes et de services de conseil, mais souhaite faire plus en ouvrant une clinique de dépistage.

« J’espère que cela réduira le nombre de personnes que nous voyons amputées d’un membre inférieur ou d’un orteil, ou de très graves infections aux pieds, des personnes qui perdent la vue », a déclaré Tilston-Jones.

Le centre Youville a déjà soumis l’idée d’une clinique au cabinet du ministre de la Santé sous la forme d’une note d’information décrivant comment il aimerait exploiter la clinique et pourquoi elle est nécessaire.

« Nous espérons donc que ce sera la première étape et que nous pourrons engager davantage de dialogue et de conversations autour d’un dépistage intégré comme celui-ci à Winnipeg », a déclaré Tilston-Jones.

Une photo d’archive montre une personne subissant un test de dépistage du diabète. Une détection précoce peut aider à retarder ou à prévenir les complications, explique Tilston-Jones. (Mario Anzuoni/Reuters)

Le diabète peut entraîner un certain nombre de complications pouvant affecter différentes parties du corps, selon Diabète Canada.

Il recommande des examens des pieds pour les personnes atteintes de la maladie au moins une fois par an, et plus fréquemment pour les groupes à risque. L’organisation recommande également un dépistage rénal annuel, ainsi que des examens de la vue tous les un à deux ans, en fonction du diagnostic et de la complication, a indiqué un porte-parole.

Il n’existe actuellement aucune clinique de dépistage à guichet unique dans la ville pour les complications secondaires liées au diabète comme celle proposée, a déclaré un porte-parole de l’Office régional de la santé de Winnipeg.

La régie de la santé a reçu la proposition de clinique de dépistage d’Youville et continuera de travailler avec le centre pour l’évaluer, a indiqué le porte-parole dans un communiqué.

« La plupart des prestataires de soins primaires peuvent fournir des évaluations des fonctions rénales » et tester les pieds pour détecter une perte de sensation due à une circulation réduite qui peut survenir chez les personnes atteintes de diabète, a déclaré le porte-parole, tandis que le dépistage de l’évaluation rétinienne est renvoyé à un spécialiste.

Dans une déclaration, le ministre de la Santé du Manitoba, Uzoma Asagwara, a déclaré qu’il « apprécie et applaudit toutes les initiatives visant à améliorer les résultats en matière de santé au Manitoba ».

Réduire les barrières

Leanne Carriere, infirmière autorisée et éducatrice en diabète au Centre du diabète Youville, dit que l’espoir est qu’une clinique de dépistage intégrée contribuerait à réduire les obstacles au dépistage.

Certaines personnes vivant avec le diabète ne sont pas dépistées aussi souvent qu’elles le devraient, pour diverses raisons, notamment le fait de ne pas avoir de prestataire de soins primaires ou de difficultés à trouver un moyen de transport, a-t-elle expliqué.

« Beaucoup de personnes diabétiques qui souffrent actuellement de ces complications le font inutilement », a déclaré Carriere. « S’il est détecté et traité tôt, alors vous pouvez vraiment arrêter cette progression. »

Fournir cet accès signifierait une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de diabète et réduirait l’impact sur le système de santé dans son ensemble, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Comment la clinique améliorerait la qualité de vie des personnes atteintes de diabète :

Une clinique de dépistage de Winnipeg présentée comme un moyen de réduire les complications liées au diabète Un projet de clinique de dépistage pour les personnes atteintes de diabète à Winnipeg vise à réduire les complications liées à la maladie, comme la perte de vision, les maladies rénales et les amputations, affirme le directeur général d’un centre déjà axé sur les soins du diabète.

Ana Kazakevitch, une autre infirmière en éducation sur le diabète à Youville, voit également des personnes qui finissent par vivre avec des complications qui auraient pu être évitées grâce à un meilleur dépistage.

« Nous le voyons et nous voyons comment cela pourrait être évité », a déclaré Kazakevitch, qui travaille également dans la communauté comme infirmière.

Dans un rapport publié en dernier En examinant le diabète et les amputations des membres inférieurs, l’Institut canadien d’information sur la santé a déclaré que le Manitoba avait enregistré plus du double de la moyenne nationale des amputations de jambes associées au diabète entre 2020 et 2023.

Jusqu’à 85 pour cent des amputations de jambes sont évitables, selon le rapport intitulé Equity in Diabetes Care.

Il a également indiqué que les complications des membres inférieurs étaient plus fréquentes chez les personnes vivant dans des quartiers à faible revenu, avec un taux d’achèvement des études secondaires inférieur et une plus grande défavorisation sociale, ainsi que dans les communautés rurales et éloignées.

Tilston-Jones affirme que la clinique de dépistage proposée donnerait la priorité aux populations méritant l’équité.

La déclaration du ministre de la Santé indique que la province investit dans son plan d’action contre le diabète pour améliorer la prévention, la détection et la gestion, et a également lancé un programme de nutrition scolaire pour garantir « l’accès à des repas sains tout au long de la journée ».