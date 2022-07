La clinique d’avortement du Minnesota se prépare à la vague de non-résidents

DULUTH, Minnesota (AP) – Au dernier étage d’un modeste immeuble en brique de deux étages près de la rive du lac Supérieur, le directeur exécutif de la seule clinique d’avortement du nord du Minnesota passe d’une pièce à l’autre, enregistre les patients, répond aux appels téléphoniques de les personnes cherchant des rendez-vous et traitant les questions de facturation de ceux qui ont du mal à payer.

Dans la salle d’attente de la WE Health Clinic à Duluth, des patients du Wisconsin et du Texas sont assis parmi les habitants du Minnesota – la pointe d’une augmentation attendue du nombre de patients hors de l’État après la suppression par la Cour suprême du droit fédéral à l’avortement.

“C’était juste très occupé”, a déclaré Laurie Casey, la directrice exécutive. «Nous essayons d’être aussi flexibles que possible, en particulier avec les personnes qui sortent de l’État. Beaucoup de nos patients, même s’ils viennent du Minnesota, voyagent entre une et trois heures dans chaque sens pour venir ici. Nous essayons donc d’être aussi accommodants que possible.

Même avant l’annulation de Roe v. Wade, WE Health Clinic était le fournisseur d’avortement le plus proche pour certaines personnes du nord du Wisconsin, du nord du Minnesota et de la péninsule supérieure du Michigan.

Aujourd’hui, les employés de la clinique sont parfaitement conscients du statut de leur État en tant qu’île pour l’avortement légal dans le Haut-Midwest. L’avortement est maintenant illégal ou traité comme tel dans le Wisconsin et le Dakota du Sud. Le Dakota du Nord devrait emboîter le pas fin juillet et le gouverneur républicain de l’Iowa demande aux tribunaux de l’État de limiter sévèrement la procédure.

La clinique a relevé son plafond de patients de 16 à 20 le jour par semaine où les avortements sont généralement pratiqués. Son personnel essaie de programmer des avortements d’autres jours si nécessaire et peut réserver une demi-journée ou une journée complète supplémentaire chaque semaine pour les services d’avortement.

« Nous n’avons pas encore dépassé notre capacité à servir les patients. Et nous travaillons sur l’efficacité afin d’être prêts si nous nous retrouvons avec un flot de patients », a déclaré le Dr Judith Johnson, l’un des trois médecins pratiquant des avortements à la clinique.

Johnson a déclaré que la pression accrue avait commencé des mois avant la décision de la Cour suprême, avec des demandes de personnes au Texas et en Oklahoma alors que ces États introduisaient des interdictions d’avortement très restrictives.

La charge de patients supplémentaire à la clinique WE Health comprend des personnes qui ont eu du mal à obtenir des rendez-vous rapides dans certaines cliniques de la région de Minneapolis, où se trouvent cinq des sept cliniques d’avortement de l’État, à la suite de la décision de la Cour suprême. La septième clinique est à Rochester.

“Le nombre de patients que nous servons a augmenté et les endroits d’où ils viennent se sont éloignés”, a déclaré Johnson.

Et la clinique n’est pas en mesure d’aider tous ceux qui appellent.

Cassidy Thompson, éducatrice de patients et coordinatrice du programme d’escorte de patients bénévoles de la clinique, a raconté un appel d’une femme de l’Oklahoma qui « me pleurait au téléphone en disant : ‘Tu ne peux pas m’aider ? Aucune autre clinique ne peut me prendre en ce moment. » Cette patiente espérait une consultation de télésanté qui lui permettrait de rester dans l’Oklahoma et d’obtenir quand même un avortement médicamenteux à la clinique.

Cependant, la loi de l’État exige que les patients aient une adresse postale du Minnesota et soient physiquement dans le Minnesota lorsqu’ils parlent avec un médecin.

Le « seul but de (ma) carrière est de fournir des soins d’avortement. Et dire à quelqu’un que nous ne pouvons légitimement pas l’aider avec quoi que ce soit, et qu’il est coincé avec une grossesse forcée… n’est qu’une perte totale de pouvoir », a déclaré Thompson. “Si cela avait été un résident du Minnesota, nous aurions pu leur faire avorter, sans problème.”

La plupart des patients du Minnesota à la clinique ont droit à une aide aux personnes à faible revenu pour les aider à payer un avortement, mais cela ne couvre pas le coût total de la procédure. Casey a estimé que la clinique a perdu plus de 60 000 $ l’an dernier en servant les patients de l’assistance médicale, un déficit que la clinique a dû combler grâce à la collecte de fonds.

“De nombreux cabinets de médecins limitent le nombre de patients d’assistance médicale qu’ils peuvent voir, mais nous ne le faisons pas parce que nous voulons vraiment subvenir aux besoins des personnes qui en ont le plus besoin”, a déclaré Paulina Briggs, la superviseure du laboratoire et une éducateur de patients à la clinique.

Mais les patients de l’extérieur de l’État ne sont pas admissibles au programme d’assistance médicale du Minnesota. La clinique n’aide pas non plus les patients de l’extérieur de l’État à payer les frais de déplacement; il n’a pas les ressources, a déclaré Casey. Tout cela contribue à la pression financière des personnes qui traversent les frontières de l’État pour se faire avorter.

“C’est vraiment triste de penser à ces gens”, a déclaré Briggs. « L’endroit où ils vivent déterminera le type de soins qu’ils recevront. Et les personnes qui ont le plus besoin de services auront le plus de mal à y accéder.

Briggs a déclaré que les téléphones “ont été fous” avec des appels de personnes – y compris des infirmières, des assistants médicaux et un avocat – souhaitant faire du bénévolat, aider ou faire un don à la clinique, qui propose également une gamme de services non avortement tels que le contrôle des naissances et le sein et les dépistages du cancer du col de l’utérus.

“Le principal défi en ce moment est simplement la stabilité financière, s’assurer que nous avons les ressources financières pour maintenir notre clinique en activité”, a déclaré Casey. « C’est vraiment triste que lorsque j’ai commencé ici en 1981, nous n’avions pas autant de lois restrictives. Et maintenant, nous venons de reculer.

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter.

Trisha Ahmed, Associated Press