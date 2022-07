La clinique d’avortement du Dakota du Nord se prépare probablement pour le dernier jour

FARGO, ND (AP) – La seule clinique d’avortement du Dakota du Nord se prépare pour ce qui pourrait être son dernier jour d’exécution des procédures, avec une interdiction de déclenchement devant entrer en vigueur jeudi qui obligera probablement les patients à parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir des soins en attendant la clinique. déménagement de l’autre côté de la frontière vers le Minnesota.

Sauf intervention d’un juge, la Red River Women’s Clinic fournira des services d’avortement mercredi puis fermera ses portes. La propriétaire Tammi Kromenaker construit une nouvelle clinique à Moorhead, dans le Minnesota, avec l’aide de près d’un million de dollars collectés via GoFundMe.

Kromenaker n’a pas précisé quand la nouvelle clinique ouvrira et elle n’a pas répondu aux messages mardi. Planned Parenthood a déclaré qu’il pouvait pratiquer des avortements dans son propre établissement de Moorhead pour combler le vide si nécessaire, mais il n’est pas clair si cela se produira.

Une fois l’interdiction du Dakota du Nord entrée en vigueur, les cliniques d’avortement les plus proches seront à Minneapolis et Duluth, Minnesota, à environ quatre heures de route de Fargo, et à Billings, Montana, à près de quatre heures de la frontière ouest du Dakota du Nord.

Destini Spaeth, le leader bénévole d’un groupe indépendant qui aide à financer les avortements dans le Dakota du Nord, étudie des solutions temporaires jusqu’à l’ouverture de la clinique Moorhead. Cela pourrait inclure une aide pour payer des voyages au Minnesota et au Montana.

“Devoir traverser les frontières de l’État et être traité et parlé comme un criminel dans votre État d’origine et forcé de voyager ailleurs, plaidant pour des soins, désespéré pour des soins”, a déclaré Spaeth, porte-parole du fonds North Dakota Women In Need. “Ça doit être tellement traumatisant.”

Kristi Wolff, directrice exécutive du North Dakota Women’s Network, a déclaré que le groupe de défense des femmes oriente toujours les gens vers la Red River Women’s Clinic ou vers un médecin “si c’est ce qui est nécessaire”. Wolff a déclaré qu’elle avait répondu à de nombreux appels de femmes montrant “beaucoup d’incertitude, de désespoir et de colère” à propos de ce qui les attendait.

“S’il n’y a pas de clinique opérant dans le Dakota du Nord, les femmes devront voyager plus loin”, a déclaré Wolff. «Pour ce faire, ils doivent disposer des ressources nécessaires pour un transport adéquat, vous savez, de l’argent pour l’essence, la garde d’enfants, des congés, ils ont besoin de toutes ces choses. Avoir à faire ça juste pour se rendre aux soins de santé, c’est inacceptable.

La clinique poursuit devant un tribunal d’État pour bloquer la loi de déclenchement, qui a été adoptée il y a des années pour entrer en vigueur si la Cour suprême des États-Unis annulait le précédent Roe v. Wade établissant un droit à l’avortement. Le procès fait valoir qu’une interdiction serait contraire à la constitution de l’État. Il fait également valoir que le procureur général Drew Wrigley a prématurément lancé le compte à rebours de 30 jours pour que la loi entre en vigueur.

“Je ne retiens pas mon souffle pour une injonction”, a déclaré Spaeth. “Je pense que nous nous préparons à ce que demain soit le dernier jour de clinique dans le Dakota du Nord pendant un certain temps.”

La première clinique d’avortement à Fargo a ouvert ses portes en 1981, dans une maison à deux étages qui avait plus de 70 ans. C’était le site d’intenses manifestations au début des années 1990 déclenchées par un groupe national qui s’est enfermé sur des voitures, des arbres, des panneaux de signalisation et d’autres objets. La clinique a déménagé à son emplacement actuel au centre-ville de Fargo en 1998.

Alors que le déménagement à Moorhead ajoutera quelques kilomètres aux patients des Dakotas, cela signifiera également que le groupe hebdomadaire de manifestants anti-avortement ne voyagera pas beaucoup plus loin. Certains d’entre eux ont qualifié la finale prévue de Fargo de mercredi de douce-amère et ont déclaré qu’ils reprendraient leurs fonctions lorsque la nouvelle clinique ouvrira.

McKenzie McCoy, directrice exécutive de North Dakota Right To Life, a déclaré qu’elle était «ravie que la clinique ferme», mais n’est pas aveugle au fait que la clinique rouvre à quelques kilomètres de là.

“Nous allons donc continuer à traverser le Minnesota pour aimer ces femmes et montrer que, vous savez, nous sommes là pour vous, quelle que soit la décision, mais qu’il existe vraiment d’autres solutions”, a-t-elle déclaré.

Dave Kolpack, l’Associated Press