La clinique d’avortement de l’Alabama annule 100 rendez-vous

Le West Alabama Women’s Center de Tuscaloosa a annulé 100 rendez-vous pour les femmes qui devaient avorter cette semaine après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade et ouvert la porte aux États pour interdire la procédure.

L’Alabama a rapidement interdit l’avortement vendredi après la décision du tribunal. Toute personne dans l’État qui pratique un avortement encourt jusqu’à 99 ans de prison.

Trois patientes sont venues au West Alabama Women’s Center tôt lundi qui n’ont pas reçu le message que leur rendez-vous avait été annulé, ou qui ont reçu un avis mais qui voulaient voir si elles pouvaient toujours se faire avorter, a déclaré Robin Marty, directeur des opérations à la clinique. .

Lorsque la Cour suprême a annulé la décision historique vendredi, 21 patientes se trouvaient à la clinique pour un premier rendez-vous dans l’espoir de programmer des avortements pour cette semaine, a déclaré Marty.

Le West Alabama Women’s Center envoie autant de personnes que possible à Atlanta, où l’avortement reste légal pour l’instant, a déclaré Marty. Atlanta est à trois ou quatre heures de route de Tuscaloosa.

Cependant, la plupart des patientes qui viennent au West Alabama Women’s Center viennent de l’extérieur de l’État, ce qui signifie que le voyage à Atlanta est beaucoup plus long pour elles. Certaines patientes viennent au West Alabama Women’s Center d’aussi loin que le Texas, qui a interdit l’avortement après six semaines avant même que le plus haut tribunal américain n’infirme Roe v. Wade.

Tous les États frontaliers du Texas, à l’exception du Nouveau-Mexique, ont désormais interdit la procédure. La Louisiane a interdit l’avortement vendredi, mais un juge a temporairement bloqué l’entrée en vigueur de la loi lundi.

Les endroits où aller pour la procédure sont limités ailleurs dans le sud et le sud-est.

La Géorgie pourrait bientôt interdire les avortements après six semaines si un juge fédéral accède à la demande de l’État d’autoriser l’entrée en vigueur d’une loi de 2019. Le voisin de l’Alabama, le Mississippi, est sur le point d’interdire l’avortement après un processus de certification, et le Florida Panhandle n’a que deux cliniques à Tallahassee. La Floride est également sur le point d’interdire l’avortement après 15 semaines vendredi, bien que les litiges en cours puissent affecter la loi.

Le West Alabama Women’s Center fournit toujours des soins de suivi aux personnes qui ont avorté avant l’interdiction et aux patientes qui ont fait des fausses couches, a déclaré Marty.

La clinique était l’une des deux en Alabama ouverte cinq jours par semaine car elle dispose d’un médecin à plein temps, selon Marty. Il est rare d’avoir un médecin à temps plein toute la semaine dans les cliniques d’avortement du Grand Sud, a-t-elle ajouté. Marty a déclaré que la plupart des médecins ne vivent pas dans les États où ils pratiquent des avortements parce que la région est hostile à la procédure.

Cela signifiait que de nombreuses cliniques du Golfe ne pouvaient proposer des avortements que quelques jours par semaine, lorsque le médecin était en ville. Mais le flot de patients du Texas après l’entrée en vigueur de l’interdiction de six semaines les a submergés, a déclaré Marty.

La Géorgie est désormais susceptible de voir la prochaine vague de patients venant des États du Sud avec des interdictions.

Plus de femmes se tourneront probablement vers la pilule abortive à mesure que les cliniques fermeront et que les distances de déplacement deviendront trop grandes. Bien qu’il soit illégal de prescrire la pilule en Alabama, les patients peuvent toujours la commander en ligne depuis l’étranger ou voyager dans d’autres États et rapporter le médicament avec eux.

La pilule abortive, la mifépristone prise avec du misoprostol, est approuvée par la Food and Drug Administration comme un moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse avant la 10e semaine. Mais comme pour tout médicament, des complications peuvent survenir.

Marty a déclaré que certaines femmes qui avaient eu des complications à cause de la pilule ou qui pensaient avoir des complications se sont vu refuser des soins aux urgences de certains hôpitaux de l’Alabama.

“Quiconque a des complications de grossesse doit comprendre qu’il n’y a rien à dire à un médecin lorsqu’il entre, à part “je suis enceinte, j’ai peur et je pense que je fais une fausse couche”. ”, a déclaré Marty. “C’est toute l’information qu’ils doivent fournir. Les médecins leur doivent un examen. Les urgences leur doivent des soins médicaux.”