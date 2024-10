La Clinique Colombie a examiné la chute d’Egidio Cuadrado : l’accordeur continue en soins intensifs

Egidio Cuadrado a été intégré à la Clinique Colombia de Bogotá pour de graves problèmes de santé – crédit X

Au cours des dernières heures, les réseaux sociaux ont suscité des spéculations sur la chute d’Egidio Cuadrado, le reconnu acordeonero guajiro, qui se retrouve confronté à une situation médicale délicate. La musique a été récemment introduite dans la Clinique Colombie de Bogotá, où elle reçoit une attention spécialisée pour les graves problèmes de santé.

Sans embargo, pendant la nuit de ce samedi 19 octobre, des rumeurs circulaires ont commencé sur votre menace de mort, ce qui a généré une préoccupation entre vos maîtres et dans la communauté artistique.

À la lumière de ces versions, qui se viralisent rapidement, y compris certains moyens de communication, les sources officielles de la Clinique Colombie ont publié des informations. De l’avis du journal Le Tempsles voix du centre médical confirment que les informations indiquant que la chute du Cuadrado est complètement fausse. « Les informations qui circulent actuellement sur l’état du patient sont incorrectes», informaron al medio citado, clarando que, si bien l’acordeonero continue en estado delicado, no ha fallecido.

L’état de santé de la musique s’est compliqué le 12 janvier 2024, et a pratiqué la médecine après avoir détecté une masse lors d’un examen médical de routine en décembre 2023. Même si la médecine était sortie et son épouse, Fanny Maldonado , j’avais initialement informé que la musique se trouvait « parfaitement » et que « peut-être en fin de semaine pouvait sortir et faire de haute », la situation avait fait un tour inattendu.

Maldonado s’est manifesté lors d’un entretien avec le périodique Le Temps que « nunca salió entubado, salió hablando, está perfectamente, tiene buen estado de salud ». En pesar de ces affirmations positives, Cuervo fue colocado en « vigilancia por un día in the Unidad de Cuidados Intensivos » tras la cirugía, ce qui vous indique la série de votre état. Depuis lors, il est alejado de la scène musicale et, lamentablement, ses problèmes de santé persistent, ce qui a amené à ce qu’il soit actuellement permanent sous observation médicale.

Egidio Cuadrado, qui était en position de devenir l’un des plus grands du folklore colombien, était un référent dans la musique vallenata. Son couronnement comme « Rey Vallenato » au Festival de la Leyenda Vallenata de 1985 l’a catapulté à la renomméepas seulement pour votre virtuose avec l’accordéon, mais aussi pour votre contribution à l’évolution du genre.

Durant de nombreuses années, Cuadrado a accompagné Carlos Vives dans sa bande emblématique, La Province, avec une pièce clé dans la revitalisation de la vallée moderne qui a traversé les frontières.

Vives a comparé un message aux réseaux sociaux, qui exprime l’importance du Cuadrado dans sa vie et dans la musique que ensemble ils ont créée. « Ya son varios años caminando por La Provincia sin el accordeón de mi compadre Egidio, accompagnez-vous dans votre lutte pour arrancarle pedazos a la vida et que le sueño qu’il a vécu dans ces 30 ans n’a jamais été atteint, ensemble jusqu’à la finale».

Este revés en la salud de Cuervo se produit en un moment où sa résultante musicale légitime est furtivement. Sa récente collaboration avec le chanteur Carlos Vives dans le documentaire Regreso à Escalona Fue un intento émotivo de seguir adelante a pesar de su enfermedad. Vives réflexion sur cette expérience, affirmant : «Il était comme tratar de ir en contra de su enfermedad (…) Il était comme negar todo e irnos como si rien n’estuviera pasando a un estudio de grabación a hacer este discoet je vais ensuite voyager avec lui par la région dans ce camion”. La connexion que Vives et Cuervo ont partagé au cours de ce projet était fondamentalement significative, car la musique enregistrée pendant les jours de la jeunesse, lorsqu’elle enregistre en vélo les routes qui unissent les villages de la province de Padilla.