La climatisation ne résoudra pas les futurs dômes chauffants : experts

Des centaines de personnes qui ont péri pendant la vague de chaleur historique en Colombie-Britannique l’été dernier sont mortes dans des maisons mal adaptées aux températures qui ont atteint les 30 degrés et au-delà pendant des jours, selon un rapport du service des coroners de la Colombie-Britannique ce mois-ci.

Il faisait chaud dehors, mais à l’intérieur il faisait souvent beaucoup plus chaud, avec des conséquences tragiques.

Sur 619 décès liés à la chaleur, 98% se sont produits à l’intérieur, selon l’examen du service des coroners.

Seulement un pour cent des victimes avaient des climatiseurs qui étaient allumés à ce moment-là.

Mais un an plus tard, les experts avertissent que les résidents et les décideurs politiques doivent penser au-delà de la climatisation comme solution prédominante aux risques, car le changement climatique alimente les vagues de chaleur qui, selon les scientifiques, deviennent de plus en plus chaudes et fréquentes.

“Ce qui m’inquiète, c’est que nous parlons de la ventilation mécanique comme mesure globale pour tous les bâtiments, et c’est extrêmement problématique si c’est ce que nous finissons par faire”, a déclaré Adam Rysanek, professeur adjoint de systèmes environnementaux à l’Université de la Colombie-Britannique. école d’architecture.

“Nous allons nous habituer totalement à cette société climatisée”, avec des fenêtres fermées toute l’année, a déclaré Rysanek, directeur du groupe de recherche sur les décisions de construction à l’université.

Des réponses alternatives peuvent être trouvées dans la façon dont les bâtiments et les villes sont conçus, aménagés et même colorés, car les surfaces plus claires reflètent davantage l’énergie du soleil, a-t-il déclaré.

Les deux tiers des personnes décédées pendant la chaleur extrême de l’été dernier avaient 70 ans ou plus, plus de la moitié vivaient seules et beaucoup souffraient de maladies chroniques.

Ryansek a déclaré qu’il était important de s’assurer que ces personnes vulnérables aient accès à la climatisation lorsque les températures deviennent dangereusement élevées.

Mais de nombreuses sources de surchauffe dans les bâtiments découlent de la conception et des performances, et se concentrer sur la climatisation ignore les solutions éprouvées, a-t-il déclaré.

Les urbanistes et l’industrie de la construction devraient adopter des matériaux de couleur plus claire pour les bâtiments et même les routes pavées, a-t-il déclaré, en plus d’ajouter de l’ombrage à l’extérieur des bâtiments.

“Au plus fort de la chaleur, une grande partie de la demande de refroidissement provient de l’énergie solaire reçue à l’extérieur du bâtiment. Réfléchissons à cela.

Alex Boston, qui a siégé au comité d’examen du coroner, a déclaré que les «vulnérabilités sous-jacentes» à la chaleur dangereuse augmentent en Colombie-Britannique et dans tout le pays, en raison des changements démographiques et de la façon dont les maisons et les communautés ont été construites.

Le nombre de personnes de plus de 65 ans et de personnes vivant seules est en augmentation, et ces deux caractéristiques aggravent le risque en cas de chaleur extrême, a déclaré Boston, directeur exécutif du programme des villes renouvelables de l’Université Simon Fraser.

«En plus de cela, ce sont les personnes âgées seules qui ont des maladies chroniques, et en plus, ce sont les personnes âgées qui souffrent d’une certaine forme de privation matérielle ou sociale», a-t-il déclaré.

«Cela pourrait être le revenu, cela pourrait être la nature de leur logement et le quartier dans lequel ils vivent qui (pourraient) avoir un couvert forestier inadéquat. Tous ces facteurs se rejoignent et nous devons travailler sur plusieurs d’entre eux simultanément.

Ne pas veiller à ce que les bâtiments soient entourés d’arbres pour fournir de l’ombre et un refroidissement par évaporation serait “se tirer une balle dans le pied en termes de charge énergétique et de demande de refroidissement d’un bâtiment à l’avenir”, a déclaré Ryansek, appelant à “très robuste”. exigences en matière de végétation et d’aménagement paysager pour atténuer la chaleur extrême.

La région métropolitaine de Vancouver vise à augmenter sa canopée urbaine à 40 % d’ici 2050, contre une moyenne de 32 % dans toute la région, bien qu’un rapport de 2019 ait noté que la canopée existante diminuait en raison du développement urbain. L’objectif de la ville de Vancouver, en particulier, est d’augmenter la canopée de 18 à 22 %.

Boston a déclaré que de nombreuses mesures visant à améliorer la résistance à la chaleur présentaient des avantages connexes importants, telles que la restauration des canopées des arbres urbains.

Les arbres et la végétation aident à réduire les risques d’inondation, a-t-il dit, et les parcs de quartier servent de centres sociaux qui peuvent atténuer l’isolement social et favoriser un sentiment d’appartenance à la communauté.

“Nous avons des problèmes complexes, et si nous ne regardons qu’un composant isolé, nous ne maximisons pas les avantages de la résolution de ces problèmes de manière intégrée”, a déclaré Boston.

Par exemple, l’organisation de Boston travaille sur un projet sur la rive nord de Vancouver pour examiner comment les fournisseurs de services sociaux pourraient aider les personnes âgées célibataires à gérer des suites secondaires dans leur maison, une approche qui, selon lui, pourrait atténuer l’inabordabilité du logement tout en atténuant les risques liés au fait de vivre seul pendant une chaleur extrême. .

“Nous devons résoudre plusieurs problèmes”, a déclaré Boston.

Pendant ce temps, une enquête et un rapport de 2020 de l’autorité hydroélectrique de la Colombie-Britannique ont révélé que l’utilisation de la climatisation résidentielle avait plus que triplé depuis 2001.

De nombreux résidents ajoutaient en moyenne 200 $ à leur facture d’été en utilisant les unités de climatisation de manière inefficace, avec près d’un tiers des répondants au sondage réglant la température en dessous de 19 C. Les unités portables populaires utilisent 10 fois plus d’énergie qu’un système central de climatisation ou de chauffage. pompe, selon le rapport.

À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie a prévu en 2018 que la demande d’énergie provenant de la climatisation triplerait d’ici 2050.

Continuer sur cette voie rendrait difficile pour les gouvernements d’atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique, a déclaré Rysanek.

“Si nous exacerbons ce problème, les coûts de développement des bâtiments sont une goutte d’eau dans l’océan en ce qui concerne les impacts climatiques auxquels nous allons être confrontés”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique devrait encourager les options de refroidissement non mécaniques pour stimuler leur adoption dans les maisons et les bâtiments commerciaux, a-t-il déclaré, soulignant des mesures telles que la ventilation naturelle, les ventilateurs de plafond et le refroidissement par rayonnement intégrés dans les sols ou les plafonds, qui refroidiraient tous les résidents avant de tourner. sur un climatiseur.

« Nous devrions encourager nos décideurs politiques à réaliser qu’il existe un vaste monde d’alternatives. Nous n’avons peut-être pas encore de fournisseurs ici en Colombie-Britannique, mais c’est une excellente occasion d’affaires », a déclaré Rysanek.

Des entreprises du monde entier ont déployé ces alternatives de refroidissement en Europe, en Asie et ailleurs, et “nous devrions essayer de les inviter ici afin que nous en apprenions davantage sur ces choses, en tant que public, en tant que consommateurs”, a-t-il déclaré.

Le rapport du coroner demande à la Colombie-Britannique de s’assurer que le code du bâtiment de 2024 intègre des exigences de refroidissement passif et actif dans les nouvelles maisons, ainsi que des normes de refroidissement pour la rénovation des maisons existantes, et de s’assurer que des « lentilles de changement climatique » sont adoptées dans les stratégies de croissance régionales et les plans communautaires officiels. .

Il recommande également que la province réfléchisse à la façon d’émettre des dispositifs de refroidissement comme équipement médical pour les personnes les plus à risque de mourir pendant une chaleur accablante.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que le gouvernement examinerait le rapport et «prendrait les mesures nécessaires pour prévenir les décès liés à la chaleur à l’avenir».

Il est difficile de prédire à quelle fréquence la Colombie-Britannique pourrait voir une répétition des températures les plus élevées de l’été dernier, mais le changement climatique entraîne sans aucun doute une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des températures extrêmes, a déclaré Rachel White, professeure adjointe au département des sciences de la terre, des océans et de l’atmosphère à l’Université de la Colombie-Britannique

“Lorsque nous aurons une vague de chaleur normale à l’avenir, il fera plus chaud que ce à quoi nous étions habitués”, a-t-elle déclaré.

Un dôme thermique fait référence à une région de haute pression qui s’installe à mesure que les températures inférieures deviennent plus chaudes, a expliqué White.

Ces régions deviennent parfois “quasi-stationnaires”, en fonction de facteurs tels que la force des vents circulant haut dans l’atmosphère, a-t-elle déclaré.

Alors que le dôme de chaleur recouvrait la Colombie-Britannique l’année dernière, ses effets ont été amplifiés par un sol déjà frappé par la sécheresse, manquant d’humidité qui s’évaporerait et aiderait à refroidir la terre pendant les longues journées d’été avec un ciel dégagé, a-t-elle déclaré.

“L’atmosphère de la Terre n’est pas en équilibre”, a averti White, “et plus nous continuerons à émettre ces gaz à effet de serre, plus nous verrons de réchauffement”.

“Nous devons agir maintenant si nous ne voulons pas que ce soit épouvantable dans 40, 50 ans.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juin 2022.