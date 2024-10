La Cleveland Clinic intègre une plateforme basée sur l’IA pour améliorer les soins des maladies digestives

Pour élargir l’accès aux soins pour les patients, la Cleveland Clinic a ajouté Ayble Health, une plateforme de soins numériques basée sur l’IA, à son modèle de soins multidisciplinaires pour le traitement des maladies digestives chroniques. Cleveland Clinic et Ayble Health ont co-développé des parcours de soins et du contenu sur la santé comportementale qui sont désormais disponibles sur la plateforme de soins virtuels.

La plateforme de soins Ayble Health comprend les éléments suivants :

Programmes cérébraux et intestinaux, comprenant du contenu audio guidé sur la pleine conscience, l’hypnose, la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale et les techniques de respiration.

Un soutien nutritionnel personnalisé pour trouver et supprimer les aliments déclencheurs, un scanner de codes-barres alimentaires et une base de données complète sur les produits d’épicerie.

Des outils de bien-être basés sur l’IA pour aider à gérer et suivre l’évolution des symptômes, ainsi qu’une équipe de soins virtuelle qui se coordonne avec les prestataires de la Cleveland Clinic.

Une fois qu’un patient s’inscrit à Ayble Health, un plan de soins personnalisé est recommandé à la suite d’une visite virtuelle et d’un questionnaire. Les individus peuvent avancer à leur propre rythme et également se connecter avec l’équipe de soins virtuelle d’Ayble Health pour les aider à s’éduquer et à fixer leurs objectifs. Les patients continuent de consulter leurs prestataires de la Cleveland Clinic au besoin pour l’évaluation et le traitement.

L’approche centrée sur le patient de la Cleveland Clinic va au-delà de la maladie elle-même pour fournir des soins à la personne dans son ensemble, qui peuvent inclure un soutien en matière de santé comportementale et de nutrition pour les patients atteints de maladies digestives chroniques. »

Miguel Regueiro, MD, chef de l’Institut des maladies digestives de la Cleveland Clinic

Le principal intérêt clinique et de recherche du Dr Regueiro concerne les maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Son accent sur les soins centrés sur le patient et la santé de la population pour les maladies chroniques a conduit à un nouveau modèle de prestation de soins de santé appelé centre médical pour les MII, qui a été étendu pour traiter d’autres affections gastro-intestinales.

« L’ajout d’une plateforme de soins virtuels basée sur l’IA au modèle de maison médicale de la Cleveland Clinic élargit l’accès aux outils de santé comportementale et à un soutien nutritionnel personnalisé pour les patients atteints de maladies digestives chroniques », a déclaré le Dr Regueiro.

Sam Jactel, PDG et fondateur d’Ayble Health, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec le Digestive Disease Institute de la Cleveland Clinic pour élargir l’accès aux soins gastro-intestinaux multidisciplinaires pour les patients. La combinaison de la plateforme de soins virtuels primée d’Ayble Health avec le centre médical de la Cleveland Clinic Le modèle de soins gastro-intestinaux est le genre de soins holistiques, complets et fondés sur des données probantes auxquels j’aurais aimé avoir accès lorsque j’ai reçu un diagnostic de MII il y a 10 ans.

« La recherche a montré que l’inquiétude des gens concernant les symptômes, le stress, l’anxiété et les pensées peut exacerber les symptômes des maladies digestives chroniques. Les changements que les patients doivent apporter pour gérer leur maladie sont difficiles », a déclaré Stephen Lupe, Psy.D., psychologue gastro-intestinal et Directeur de la médecine comportementale au département de gastroentérologie, d’hépatologie et de nutrition de la Cleveland Clinic.

Le Dr Lupe a travaillé avec Ayble Health pour développer le contenu sur la santé comportementale et les parcours de soins disponibles sur la plateforme virtuelle, y compris du contenu audio et écrit enregistré qui guide les patients à travers l’hypnose, la relaxation, des exercices compatibles avec la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie d’acceptation et d’engagement, ainsi que comme méditations de pleine conscience.

« Que ce soit en personne ou virtuellement, je travaille avec mes patients à l’élaboration de stratégies et de compétences comportementales pour les aider à améliorer leur qualité de vie et à diminuer les symptômes des maladies digestives, notamment l’anxiété et l’inquiétude suscitée par les symptômes », a déclaré le Dr Lupe. « Il n’y a personne–taille–convient–toute approche du traitement des maladies digestives chroniques, nous avons donc développé un programme qui peut s’adapter en fonction des besoins de chacun.

Selon le National Institute of Health (NIH), 61 % des Américains déclarent avoir eu un problème gastro-intestinal au moins une fois par semaine, mais l’accès aux spécialistes est limité. Une pénurie de 1 600 à 2 000 gastro-entérologues est prévue d’ici 2025, et moins de 150 gastroentérologues–des psychologues spécialisés exercent aujourd’hui auprès de 70 à 90 millions de patients souffrant de problèmes gastro-intestinaux.

Ayble Health s’appuie sur 20 années de recherche, dont 14 études évaluées par des pairs et publiées avec des partenaires universitaires dans des revues de premier plan en gastroentérologie ; il est accrédité par l’American Nutrition Association et le Validation Institute. Sur la base d’études évaluées par des pairs, Ayble Health rapporte que la majorité des personnes qui utilisent la plateforme constatent une réduction des symptômes.