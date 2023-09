La clé squelette usée d’un membre de l’équipage du Titanic vendue aux enchères pour 131 000 $

Une clé utilisée à bord du Titanic, récupérée à la suite du naufrage du navire, a été vendue aux enchères pour 131 250 dollars, après avoir été transmise à quatre générations de la famille d’un membre de l’équipage.

La clé passe-partout patinée avec une plaque en laiton gravée « PANTRYMAN » appartenait au steward de première classe Alfred Arnold Deeble et a été retrouvée sur son corps.

RR Auction, basé à Boston, a vendu le lot via des enchères en ligne qui se sont terminées le week-end dernier.

L’histoire continue sous la publicité

Le 14 avril 1912, le RMS Titanic heurte un iceberg et coule dans les eaux froides de l’Atlantique à environ 700 milles marins de la Nouvelle-Écosse, tuant 1 497 des 2 209 passagers et membres d’équipage à bord.

Le corps de Deeble a été récupéré par le câblier basé à Halifax, le MacKay-Bennett, l’un des 337 corps arrachés de l’Atlantique après la tragédie.

Il a été enterré au cimetière Fairview Lawn à Halifax, et une partie du lot de vente aux enchères comprend une photo de 2011 de sa petite-nièce, Linda Jo McNulty Davis, visitant sa tombe.

La grand-mère de McNulty Davis, Lily Deeble, a joué un rôle déterminant dans la transmission de la clé à sa famille.

Non seulement elle a perdu son frère Alfred dans le naufrage, mais son fiancé John Herbert Strugnell – un autre steward du Titanic – a également péri.

L’histoire continue sous la publicité

« Tout artefact du Titanic ayant une lignée bien documentée est de la plus haute opportunité. Le fait que cela provienne directement de la famille qui a été témoin de la double tragédie de la mort des stewards du saloon Alfred Arnold Deeble et John Herbert Strugnell rend le tout encore plus poignant », a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, dans un communiqué.

Un colis express de la Nouvelle-Écosse

Deeble, qui avait 23 ans à sa mort, est né à Clerkenwell, Londres. Il avait servi dans la Royal Navy et avait mené une carrière de chanteur.

En 1912, il était employé par la White Star Line et participait au voyage inaugural du Titanic.

Les documents du guide de ressources RMS Titanic des Archives de la Nouvelle-Écosse racontent l’histoire de la clé de Deeble et les efforts de sa sœur Lily pour la récupérer.

Sur un morceau de papier jauni documentant sa mort, Deeble portait le numéro de corps. 270. Initialement, il n’est pas identifié et porte un pantalon noir, un manteau blanc avec des boutons et un imperméable vert.

Ses effets incluent une montre en or, une bague en or et « un trousseau de clés ».

Au crayon, quelqu’un note plus tard que les clés indiquent « Pantryman » et « Chief Storekeeper », mais le nom de Deeble semble être mal orthographié alors qu’ils tentent de l’identifier.

L’histoire continue sous la publicité

Quelques mois plus tard, une lettre de la White Star Line au secrétaire provincial adjoint de la Nouvelle-Écosse, Frederick F. Mathers, le 4 octobre 1912, lui demande ses affaires.

« Notre bureau de Southampton a reçu une demande du Board of Trade et de la sœur de ce membre de l’équipage concernant les effets trouvés sur le corps », commence la lettre.

« Ils nous demandent si nous allons vous soumettre l’affaire, nous vous demandons donc de bien vouloir examiner cette affaire. »

Le 8 octobre 1912, Mathers a répondu à White Star Line pour lui dire qu’il avait effectivement envoyé les articles, qu’il évaluait à 30 $.

« Les effets dans ce cas sont de peu de valeur, et je vous envoie donc aujourd’hui par express un colis contenant ces effets », écrit-il.

Dès lors, la clé est restée dans la famille et a d’abord été transmise de Lily à sa fille, selon RR Auction.

La maison de vente aux enchères a qualifié l’artefact de « remarquable » et a déclaré qu’il « entrait désormais dans un nouveau chapitre de son riche voyage ».