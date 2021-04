Aujourd’hui, Roku a dévoilé le Roku Express 4K – une clé de streaming qui offre un streaming 4K HDR pour un prix de 39,99 £. L’appareil a été annoncé aux côtés de Roku OS 10, la nouvelle mise à jour logicielle qui sera déployée sur les produits Roku, et sera disponible sur le Roku Express 4K au lancement.

Le Roku Express 4K arrivera à une date non spécifiée en mai. Roku OS 10 a déjà commencé à être déployé sur certains lecteurs multimédias Roku et continuera de sortir sur tous les autres appareils et téléviseurs Roku au cours des prochaines semaines.

En plus de bénéficier d’une qualité d’image HDR10 +, le Roku Express 4K dispose également d’une compatibilité Wi-Fi et microUSB Ethernet double bande, d’un câble HDMI haut débit haut de gamme et d’une compatibilité de la prise en charge vocale avec les appareils compatibles Alexa ou Google Assistant.

Le prix du produit est sans aucun doute compétitif, étant donné que le plus grand rival avec des fonctionnalités équivalentes – l’Amazon Fire TV Stick 4K – est 10 £ plus cher. Les clés Roku offrent la majorité des services de streaming et des applications de télévision de rattrapage; y compris Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney +, All 4, Now, Spotify, ITV Hub et My5.

Pendant ce temps, Roku OS 10 activera la prise en charge d’Apple AirPlay 2 et HomeKit sur les appareils de diffusion HD Roku (y compris le Roku Express 4K) et sur certains modèles de téléviseurs Roku. Cela signifie que les utilisateurs Apple pourront diffuser, contrôler et partager du contenu via leur iPhone, iPad ou Mac à l’aide d’AirPlay 2, ou intégrer leur appareil Roku dans leur écosystème domestique à l’aide de Siri ou de l’application Home sur les produits Apple.

Le nouveau système d’exploitation dispose également de la détection automatique du réseau Wi-Fi, ce qui signifie que l’appareil détectera le signal le plus fort de la maison à la fois pendant la configuration de la connexion ou s’il trouve un nouveau signal plus fort. Cela permettra aux utilisateurs d’obtenir une diffusion plus fluide en trouvant la meilleure connexion disponible. Cette fonction peut être désactivée.







Pour les joueurs, il existe la nouvelle configuration automatique de la console de jeu, qui détecte le moment où les consoles sont sélectionnées et optimise les paramètres du téléviseur pour les jeux vidéo. Les téléviseurs Roku proposeront le mode Jeu, qui peut être réglé pour s’allumer automatiquement et offrira l’image de latence la plus faible tout en ajustant également d’autres paramètres graphiques, tels que le taux de rafraîchissement, la fréquence d’images, etc.

Roku n’a pas encore spécifié à quelles consoles ce mode s’applique et a déclaré que différents téléviseurs Roku auront différentes options disponibles en mode Jeu.

Enfin, la prise en charge de HDR10 + sera ajoutée via Roku OS 10, conçu pour fonctionner avec le Roku Express 4K. Lorsque de nouveaux utilisateurs configurent leur clé Roku, l’appareil détecte automatiquement si le téléviseur est compatible HDR10 + et améliorera continuellement les paramètres pour obtenir les meilleures couleurs et la meilleure qualité d’image. Les utilisateurs peuvent également définir cette fonction sur manuel dans les paramètres d’affichage. Vous pouvez en savoir plus sur les deux produits sur le site Web de Roku.

Pour tirer le meilleur parti du Roku Express 4K et du Roku OS 10, vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent 4K avec HDR10 / 10 + et des câbles appropriés pour l’accompagner. Vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K en ce moment, ainsi que notre article expliquant le port HDMI. Si vous souhaitez diffuser en 4K, vous aurez également besoin du bon compte. Consultez notre guide pour regarder Netflix en 4K.