La clé pour réparer les relations de travail brisées est de freiner l’inflation, selon un rapport de RBC

Une inflation élevée pousse les travailleurs à mener des actions syndicales pour lutter pour des augmentations de salaires, selon un nouveau rapport de la plus grande banque du Canada qui indique que davantage de turbulences pourraient survenir dans les relations de travail au Canada.

Selon le rapport publié par RBC Economics le 20 septembre, les journées de travail non remplies en raison d’arrêts de travail ont augmenté de 49 pour cent en 2022 par rapport à la moyenne des 10 années précédant la pandémie.

Les conflits entre employeurs et travailleurs n’ont pas ralenti en 2023, qui a déjà vu des actions syndicales de la part des employés fédéraux, des travailleurs des ports de la Colombie-Britannique, des travailleurs de l’automobile, des employés des épiceries et du personnel de TVO, qui ont entamé leur cinquième semaine de moyens de pression le 21 septembre.

Selon le rapport, la clé du rétablissement de la paix est de maîtriser l’inflation.

L’inflation au Canada, qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, a considérablement érodé le pouvoir d’achat et fait augmenter le coût de la vie pour la plupart des Canadiens.

Partout au pays, les syndicats ont réagi à l’érosion du pouvoir d’achat en exigeant des salaires plus élevés pour leurs membres, recourant souvent à des actions syndicales telles que des grèves et des débrayages.

En 2022, rapporte RBC, les travailleurs et les syndiqués ont passé collectivement 160 000 jours de travail en grève ou en lock-out par leurs employeurs. Et la multiplication des actions en faveur du travail n’a montré aucun signe de ralentissement depuis lors. En juillet 2023, le nombre de jours de travail non travaillés était en hausse de 25 pour cent par rapport à la même période en 2022.

Le rapport affirme que les récentes augmentations salariales sont les plus élevées jamais enregistrées, ce qui pourrait inciter davantage de groupes syndicaux à être plus agressifs dans leurs revendications. Selon les données d’Emploi et Développement social Canada, les augmentations de taux de première année ont augmenté de 7,1 pour cent en juillet, soit l’ajustement de taux de première année le plus élevé que nous ayons vu depuis le début des années 1990.

Cependant, les syndicats ont fait valoir que les employeurs soit bloquent d’importantes sommes d’argent dans des investissements à long terme, soit réalisent des bénéfices records tout en trompant les travailleurs.

La Guilde canadienne des médias a fait valoir le 21 septembre que les 17 millions de dollars investis l’année dernière par le diffuseur public de l’Ontario dans des CPG et des billets à capital protégé de cinq ans vont au-delà de ce qu’il aurait dû consacrer à des investissements à long terme.

Lorsque les négociations salariales ont échoué entre les travailleurs portuaires de la Colombie-Britannique et la BC Maritime Employers Association (BCMEA) cet été, la division canadienne du Syndicat international des débardeurs et des entrepôts a déclaré que ce sont les compagnies maritimes et les exploitants de terminaux cupides, et non les travailleurs portuaires cupides, qui étaient responsables du conflit.

Citant une étude publiée par le Centre for Future Work de Vancouver, le syndicat affirme que six membres de la BCMEA ont réalisé plus de 100 milliards de dollars de bénéfices en 2022 – soit une hausse de 1 500 pour cent par rapport à 2019 – tandis que les salaires de base des débardeurs en Colombie-Britannique ont augmenté de moins de 10 pour cent par rapport à 2019. la même période.

Quelles que soient les raisons pour lesquelles les négociations entre certains groupes syndicaux et les employeurs au Canada ont échoué, RBC prédit que les négociations en général se heurteront de plus en plus à des obstacles à mesure que l’affaiblissement de l’économie exerce une pression accrue sur les travailleurs et les employeurs.

« À mesure que l’économie s’affaiblit, la capacité des employeurs à accepter des exigences plus fermes diminuera. Et il deviendra plus difficile de répercuter la hausse des coûts d’exploitation (y compris les salaires) sur les clients », indique le rapport.

« Alors que de plus en plus de contrats de travail expirent cette année, maîtriser l’inflation et rétablir l’équilibre sur le marché du travail du pays sera essentiel pour rétablir la paix dans les relations de travail au Canada. »