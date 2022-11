La clé pour partir en vacances avec un tout-petit ? Une plage sans vagues.

Pour ceux qui recherchent la sensation de patauger dans une baignoire massive et peu profonde, Deanayris Arredondo, le directeur de Unique Tours and Rentals, une société basée sur l’île de Providenciales, recommande Taylor Bay Beach. À marée basse, vous pouvez parcourir un demi-mile avant qu’il n’atteigne vos genoux, et souvent, même à d’autres moments de la journée. “Je mesure 5’4″ et il me faut peut-être 10 minutes pour arriver à ma taille”, a-t-elle déclaré.

La plage voisine de Sapodilla Bay est également peu profonde, a-t-elle déclaré.

Température moyenne de l’air en janvier : 82 degrés

Température moyenne de l’eau en janvier : 78 degrés

S’y rendre : Atterrissez à l’aéroport international de Providenciales, puis conduisez 15 minutes.