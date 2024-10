La clé pour gagner pour un candidat judiciaire du Mississippi est… Kamala Harris ?

Le démocrate Joe Biden a gagné dans le district central de la Cour suprême du Mississippi avec une marge confortable de 220 405 voix contre 193 785 contre le républicain Donald Trump. Élection présidentielle 2020.

Tout en perdant les élections de 2020 à l’échelle nationale, Trump a remporté le Mississippi avec une marge également confortable de 756 764 voix contre 539 393 voix. Mais pour le quartier central, c’était une autre histoire.

Lors des élections à forte participation, notamment présidentielles, la circonscription centrale est souvent un bastion démocrate.

En novembre prochain, on peut supposer que la vice-présidente Kamala Harris perdra l’État du Mississippi, mais qu’elle s’en sortira aussi bien, sinon mieux, que Biden dans le district central.

Et si Harris fait de bons résultats dans le District central de 22 comtéscela devrait être de bon augure pour le juge de la Cour suprême Jim Kitchens, qui fait actuellement campagne pour un troisième mandat au plus haut tribunal de l’État représentant le district susmentionné.

Le moyen le plus simple pour Kitchens d’être réélu est peut-être de convaincre les électeurs du district central qu’il est plus aligné sur Harris que ne l’est son adversaire principal et le mieux financé, la sénatrice de l’État Jenifer Branning, R-Philadelphie.

Sont également candidats au siège du district central Ceola James, ancienne juge de la Cour d’appel du Mississippi, et les avocats privés du comté de Hinds, Byron Carter et Abby Gale Robinson.

Si aucun candidat n’obtient la majorité des voix le 5 novembre, un second tour aura lieu entre les deux premiers électeurs. Le meilleur pari de Kitchens pour remporter le siège est lors de la première élection du 5 novembre, lorsque tous les électeurs de Harris se rendront aux urnes. Un second tour d’élection pour une course à la Cour suprême quelques jours avant les vacances de Thanksgiving est la définition d’une course à faible taux de participation.

Il ne devrait pas y avoir beaucoup de courses compétitives cette année. cycle électoral au Mississippimais la course à la Cour suprême du district central se démarque. C’est également d’une importance vitale. Les juges de la Cour suprême ont un impact significatif sur de nombreux aspects de l’État.

Kitchens, ancien procureur de district et juge du district central Leslie King, ne sont pas aussi conservateurs que les sept autres juges de la Cour suprême du Mississippi. Certains pourraient décrire Kitchens comme un juriste intermédiaire, tandis que d’autres pourraient prétendre qu’il est un libéral.

Quoi qu’il en soit, il est moins probable qu’un surnom non conservateur lui nuise dans le district central que dans d’autres parties de l’État.

Le problème auquel Kitchens pourrait être confronté est de faire connaître ses références et sa philosophie aux électeurs.

Les courses judiciaires dans le Mississippi sont non partisanes et les candidats ont plus de restrictions sur ce qu’ils peuvent dire pendant la campagne électorale. Et franchement, les électeurs ne prêtent souvent pas attention aux courses judiciaires.

Même si les élections judiciaires sont non partisanes, cela ne signifie pas que les partis politiques ne peuvent pas soutenir des candidats. Branning bénéficie du soutien du Parti républicain du Mississippi.

Branning, qui a été élu au Sénat en 2015, est actuellement président du comité des transports. Elle a été l’un des membres les plus conservateurs du Sénat et elle vante son conservatisme pendant la campagne électorale.

Au Sénat, Branning a voté contre le changement du drapeau de l’État pour supprimer l’emblème de bataille confédéré du dessin en 2020 et a voté contre l’extension de Medicaid pour fournir une assurance maladie aux travailleurs pauvres plus tôt cette année. En 2023, elle a voté contre une mesure qui est finalement devenue loi pour permettre aux femmes de continuer à bénéficier de Medicaid pendant 12 mois après l’accouchement, au lieu de 60 jours.

Dans les publicités télévisées, elle se présente comme « une conservatrice constitutionnelle ». La première publicité télévisée de Kitchens a adopté l’approche du lieutenant-gouverneur Delbert Hosemann en faisant de la publicité un jeu de mots sur son nom. Sa femme affirme dans la publicité qu’il doit comparaître devant la Haute Cour pour l’empêcher d’entrer dans sa cuisine.

Reste à savoir si une jolie publicité et un district à son avantage assureront à Jim Kitchens un troisième mandat au plus haut tribunal de l’État.

Cette analyse a été réalisée par Mississippi Today, une organisation de presse à but non lucratif qui couvre le gouvernement de l’État, les politiques publiques, la politique et la culture. Bobby Harrison est le journaliste principal du Capitole de Mississippi Today.